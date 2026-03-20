Os EUA vão enviar tropas terrestres para o Irã? O que se sabe até agora

Membros do Pentágono elaboraram planos detalhados para um eventual envio de tropas terrestres dos Estados Unidos ao Irã, segundo fontes ouvidas pela emissora americana CBS News com acesso às discussões internas.

O planejamento ocorre enquanto a Casa Branca avalia alternativas militares no conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

De acordo com a CBS, comandantes de alta patente apresentaram demandas operacionais específicas para viabilizar esse cenário. O movimento busca estruturar previamente uma possível decisão do presidente Donald Trump, que analisa diferentes respostas estratégicas na região.

O presidente tem discutido a possibilidade de posicionar tropas terrestres, embora não haja definição sobre em quais condições essa medida seria autorizada. Pessoas familiarizadas com o tema afirmaram que as conversas ocorrem sob sigilo, devido à sensibilidade do tema.

Questionado na quinta-feira, em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump negou planos imediatos. “Não vou colocar tropas em lugar nenhum”, disse. Em seguida, acrescentou: “Se fosse o caso, certamente não diria a vocês”.

O Comando Central dos EUA, responsável por operações no Oriente Médio, redirecionou questionamentos à Casa Branca e ao próprio Pentágono. Em nota, a secretária de imprensa Karoline Leavitt afirmou que o planejamento faz parte das atribuições institucionais das Forças Armadas.

Segundo a Casa Branca, a preparação militar não indica decisão tomada e visa garantir flexibilidade ao comandante em chefe. A porta-voz reiterou que, no momento, não há intenção declarada de envio de tropas terrestres.

Análise de oportunidades de ataque

Paralelamente, militares americanos realizaram reuniões para tratar de cenários envolvendo a captura de soldados ou paramilitares iranianos. O planejamento inclui definições sobre detenção e destino desses indivíduos, caso haja operação em solo.

Os Estados Unidos também analisam o envio de unidades da 82ª Divisão Aerotransportada, força de resposta rápida do Exército, ao Oriente Médio. A estratégia contempla ainda a Global Response Force, força de mobilização imediata, e uma Marine Expeditionary Unit, unidade expedicionária do Corpo de Fuzileiros Navais, informou a CBS.

Movimentações recentes incluem o deslocamento de milhares de fuzileiros navais. Três navios de guerra e cerca de 2.200 militares partiram da Califórnia no início da semana, de acordo com as autoridades americanas. Trata-se da segunda unidade enviada desde o início do conflito, com previsão de semanas até posicionamento completo. A primeira, mobilizada a partir do Pacífico, segue em deslocamento.

As iniciativas refletem o esforço do Pentágono para ampliar o leque de alternativas militares disponíveis ao presidente. Apesar da intensificação logística, autoridades evitam detalhar publicamente possíveis próximos passos no conflito, mantendo a condução estratégica sob reserva institucional.

Controle da Ilha de Kharg

Autoridades dos Estados Unidos informaram à Bloomberg que a iniciativa de Donald Trump de enviar centenas de fuzileiros navais ao Oriente Médio também ocorre em meio ao plano para assumir o controle da Ilha de Kharg, principal terminal de exportação de petróleo do Irã.

Por outro lado, o deslocamento de tropas, mesmo em escala reduzida, introduz riscos operacionais e políticos para o presidente Donald Trump. Uma eventual ocupação de infraestrutura energética iraniana ampliaria a exposição de militares americanos, em um conflito que já registrou 13 mortes entre soldados dos EUA, diz a agência.

A possibilidade de uma ação terrestre ampliaria o escopo da operação, que até então se concentra em ações aéreas e estratégicas. O impacto também se estende ao campo simbólico, diante do histórico político de Trump, associado a críticas a intervenções prolongadas no exterior.

Especialistas em defesa apontam ausência de clareza sobre objetivos estratégicos. Michael O’Hanlon, do think tank, centro de pesquisa em políticas públicas, Brookings Institution, afirmou que a operação pode gerar custos elevados sem definição de resultados concretos. Segundo ele, há risco de baixas sem evidência de que a ação alteraria a postura do Irã nas negociações.

O envio de uma Marine Expeditionary Unit, unidade expedicionária de resposta rápida, é considerado no planejamento. Fontes indicam crescimento do apoio interno a uma operação limitada entre assessores do governo.

A repercussão no mercado ocorreu após reportagem da CBS News, que revelou preparativos do Pentágono para possível envio de tropas terrestres. A publicação não detalhou em quais condições a operação seria autorizada, mas contribuiu para a alta nos preços do petróleo.

A Ilha de Kharg, com cerca de um terço do tamanho de Manhattan, é vista como ponto estratégico para pressionar Teerã a reabrir o Estreito de Ormuz, rota central do comércio global de energia. Trump afirmou, nesta semana, que não pretende enviar tropas no momento, embora tenha autorizado o deslocamento de forças para a região.

Entre as unidades mobilizadas está a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, baseada no Japão, com mais de 2 mil militares. O planejamento também inclui o envio de navios de guerra e reforços adicionais, conforme reportado pelo The Wall Street Journal.

O Pentágono solicitou ao Congresso um adicional de US$ 200 bilhões para financiar a operação, indicando preparação para um conflito de maior duração. A estratégia discutida envolve ações ao longo de semanas para garantir a reabertura do estreito.

Riscos de escalada no conflito

Autoridades e analistas citam precedentes de operações rápidas conduzidas pelos EUA, como ações direcionadas contra Nicolás Maduro e a missão que resultou na morte de Osama bin Laden. Essas operações envolveram forças especiais e objetivos delimitados.

John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional, afirmou que não há indicação de uma ofensiva em larga escala com mobilização de divisões militares. O cenário considerado envolve operações mais restritas.

A principal preocupação entre formuladores de política externa é a possibilidade de escalada gradual do conflito, à semelhança de intervenções anteriores no Vietnã, Afeganistão e Iraque, que começaram com objetivos limitados e evoluíram para operações prolongadas.

A permanência de tropas na Ilha de Kharg é apontada como fator crítico. Caso o Irã não altere sua posição, militares americanos poderiam permanecer expostos a ataques diretos. Fontes indicam que autoridades iranianas evitam discutir a reabertura do Estreito de Ormuz enquanto priorizam respostas ao conflito em curso.

O tema também repercute no cenário político interno dos EUA. Parlamentares e membros do próprio partido republicano demonstram preocupação com o possível descumprimento de promessas de campanha relacionadas à não abertura de novos conflitos externos.

Levantamento da Reuters/Ipsos indica que dois terços dos americanos acreditam no envio de tropas terrestres, enquanto 55% se posicionam contra a medida. Apenas 7% apoiam uma ofensiva em larga escala.

Há ainda avaliações sobre impactos econômicos. Parte das autoridades considera que uma ofensiva pode resultar na destruição de infraestrutura petrolífera iraniana ou provocar aumento nos preços globais do petróleo.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que não há indicativos de uma guerra prolongada, contrariando interpretações sobre possível escalada. A Casa Branca mantém a posição de não divulgar detalhes estratégicos e reforça que todas as opções permanecem em análise.