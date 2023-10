Forças de defesa de Israel matam líder do Hamas

As forças de defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram neste domingo, 15, que mataram o comandante do Hamas responsável pelos ataques do Kibutz Nirim, no fim de semana passado.

Billal Al Kedra era, segundo as forças de defesa de Israel, comandante do sul Khan Yunis Nukhba (forças de comando do Hamas). Seguindo a inteligência da Autoridade de Valores Mobiliários de Israel (ISA, na sigla em inglês), caças das FDI operaram em Gaza na noite de sábado, 14, para neutralizar lideranças do Hamas.

Além de Al Kedra, outros integrantes do Hamas da Jihad Islâmica teriam sido mortos nos ataques aéreos.

“As IDF também atacaram mais de cem alvos militares localizados em Zaytun, Khan Yunis e no oeste de Jabaliya. Estes ataques tiveram impacto nas capacidades da organização terrorista Hamas, ao atingirem os seus centros de comando operacional, complexos militares, dezenas de lançadores, postos de lançamento de mísseis antitanque e postos de observação”, diz o comunicado das forças de defesa de Israel.

As autoridades israelenses seguem ordenando que civis da Faixa de Gaza se desloquem para o sul, dada a previsão de ataques a mais bases do Hamas no norte da região. Cerca de 1 milhão dos residentes já se deslocaram, o que representa quase metade dos 2,3 milhões de habitantes, mas a população tem encontrado barreiras e dificuldades para chegar ao sul da Faixa de Gaza.