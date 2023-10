Guerra: 5 perguntas para entender o conflito entre o Hamas e Israel

Neste sábado, 7, o grupo extremista Hamas lançou ataque surpresa contra Israel. Os militantes invadiram o sul do país e regiões próximas à Faixa de Gaza.

Até agora, o conflito deixou mais de 1,8 mil mortos, em ataques retaliatórios a Gaza pelas forças israelenses. Segundo o governo de Benjamin Netanyahu, cerca de 150 pessoas foram sequestradas durante a invasão do Hamas. Entre as pessoas feitas de reféns, estão mulheres, idosos e crianças.

A maioria dos estrangeiros mortos e desaparecidos estava em um festival de música eletrônica no deserto do sul de Israel no fim de semana, durante o início do ataque do Hamas.

Veja a seguir o que você precisa saber sobre o conflito e os assuntos mais comentados do momento.

O que está acontecendo em Israel?

O grupo Hamas iniciou um ataque sem precedentes contra Israel em 7 de outubro, um dia após o 50º aniversário da Guerra do Yom kippur - 6 de outubro a 25 de outubro de 1973.

Foram usados milhares de mísseis e outros combatentes invadiram as comunidades israelenses ao cruzarem a fronteira. Ação dos integrantes do Hamas resultou na morte e no sequestro de vários civis.

O governo de Benjamin Netanyahu declarou estado de guerra e contra-atacou os invasores na Faixa de Gaza. Até o momento, o conflito deixou mais de 1,8 mil mortos, sendo mais de 1.000 em território israelense, incluíndo estrangeiros, segundo a rede Al-Jazeera.

Hamas divulgou vídeos da guerra?

No início desta semana, foram divulgados vídeos que mostram a ação dos militantes do Hamas em Israel desde a invasão do país no sábado. Em diversas imagens, os combatentes aparecem armados, abordando carros e atirando contra motoristas e passageiros, informou o jornal norte-americano New York Times.

Algumas cenas foram registradas por câmeras de segurança em vários pontos. Em uma delas, homens armados aparecem uma guarita, por volta das 06h, e executam a tiros o ocupante.

Outro vídeo, feito por uma câmera dentro do carro de um cidadão israelense, mostra o veículo sendo alvejado em uma rua pelos integrantes do Hamas.

Recentemente, os líderes do Hamas ameaçaram executar os reféns um por um e gravar em vídeo os assassinatos cada vez que um ataque aéreo de Israel atingir Gaza, ou usá-las como escudos humanos em caso de ataque terrestre.

Como Israel conseguiu seu território?

A ocupação do território onde atualmente é o estado de Israel foi feita de forma gradual pelos judeus que estavam espalhados por diversos países. Conforme a imigração aumentava, foram surgindo os confrontos na área, até então ocupada por maioria árabe.

Esse processo se intensificou após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e do domínio britânico na região do Oriente Médio.

Israel se autodenominou um estado independente em 14 de maio de 1948. A oficialização ocorreu também por meio de uma resolução da ONU (Organização das Nações Unidas) de novembro de 1947, com o objetivo de dividir a região da Palestina entre Israel e um estado que reunisse a população local de língua árabe.

Qual a diferença entre Hamas e Hezbollah?

Apoiado pelo Irã, o grupo libanês Hezbollah é considerado uma organização terrorista por nações como Israel, Estados Unidos, União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo.

O movimento declarou guerra contra Israel, seu principal inimigo, em 2006, diante da expansão dos assentamentos judeus na Cisjordânia - considerados ilegais por alguns países. O conflito durou pouco mais de um mês e deixou cerca de 1.200 mortos no Líbano e 160 em solo israelense.

Após o ataque na Fazenda Shebaa e o comunicado em apoio aos bombardeiros de sábado, o Hezbollah reafirma sua aliança ao Hamas.

Já o Hamas é um grupo extremista que se denonima "um movimento de resistência islâmico”. Fundado em 1987, durante a primeira Intifada - conhecida como revolta Palestina -, o movimento atua como força armada e organização política sobre os territórios habitados por palestinos.

Os líderes do Hamas controlam a Faixa de Gaza desde que o grupo venceu as eleições locais em 2006. Ao assumir o governo, realizou um golpe de estado e expulsou políticos moderados da região.

Quem apoia Israel e quem defende a Palestina?

Israel

Estados Unidos: o país é o maior aliado mundial e histórico do governo israelense desde a sua criação, em 1948. Após o ataque do Hamas, o presidente Joe Biden condenou a ação do grupo terrorista e declarou apoio a Israel.

o país é o maior aliado mundial e histórico do governo israelense desde a sua criação, em 1948. Após o ataque do Hamas, o presidente Joe Biden condenou a ação do grupo terrorista e declarou apoio a Israel. Potências europeias: as lideranças da França, Alemanha, Itália e Reino Unido expressaram solidariedade às vítimas das investidas do Hamas e declararam apoio a Israel. Cada nação enfatizou que o movimento extremista não representa o povo palestino.

as lideranças da França, Alemanha, Itália e Reino Unido expressaram solidariedade às vítimas das investidas do Hamas e declararam apoio a Israel. Cada nação enfatizou que o movimento extremista não representa o povo palestino. Ucrânia: o presidente Volodymyr Zelensky já demonstrou anteriormente ser favorável ao governo de Israel e condenou o ataque terrorista do Hamas.

o presidente Volodymyr Zelensky já demonstrou anteriormente ser favorável ao governo de Israel e condenou o ataque terrorista do Hamas. Egito: embora o país africano não tenha historicamente boas relações com o governo israelense, foi o primeiro a assinar um acordo de paz com Israel na década de 1970. Recentemente, o governo egípcio repudiou o conflito promovido pelo Hamas.

Palestina