Ainda dá tempo de tirar o visto para assistir à Copa do Mundo de 2026?

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada nesta segunda-feira, 18, mas para muitos torcedores a corrida começou antes: a do visto americano.

Com o torneio sendo disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, brasileiros que ainda não têm autorização para entrar nos EUA enfrentam uma janela apertada para conseguir viajar a tempo dos jogos.

Segundo especialistas em imigração, ainda é possível obter o visto antes da competição, mas o prazo exige planejamento imediato. A alta demanda já impacta o calendário dos consulados, principalmente em São Paulo, onde as entrevistas disponíveis avançaram para datas posteriores ao Mundial.

De acordo com a 365 Vistos, o primeiro passo é iniciar rapidamente o preenchimento do formulário DS-160 e organizar os documentos necessários para o processo consular.

O CEO da empresa, Jorge Leite, afirma que o tempo total depende de três etapas: preparação do processo, agendamento da entrevista e emissão do passaporte após a aprovação.

“Sim, ainda é possível obter o visto a tempo, mas a janela está estreita e exige decisão rápida”, afirmou.

Leite diz que torcedores que já possuem ingressos para jogos da Copa podem recorrer ao FIFA Pass, programa do Departamento de Estado dos EUA que prioriza candidatos com bilhetes válidos no agendamento consular. Segundo ele, o mecanismo não garante aprovação automática, mas pode acelerar a marcação da entrevista.

Consulados já têm filas para depois da Copa

A demanda crescente já pressiona os prazos nos consulados americanos no Brasil. Segundo Leite, São Paulo atualmente agenda entrevistas para novembro de 2026 — depois do encerramento da Copa do Mundo.

Em outras cidades, como Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Brasília, ainda há disponibilidade para julho e agosto de 2026. Mesmo assim, o executivo afirma que o cenário muda constantemente conforme abertura de vagas e cancelamentos.

“Na prática, isso significa que um executivo paulistano que pretende ir aos jogos precisa considerar consulados de outras praças”, diz.

A estimativa média atual para conclusão do processo é de cerca de 90 dias, considerando entrevista, aprovação e devolução do passaporte com o visto.

Para quem já possui visto válido, não há exigências extras relacionadas à Copa do Mundo. O processo de entrada nos Estados Unidos segue as regras tradicionais de turismo, com comprovação de hospedagem, passagem de retorno e capacidade financeira compatível com a viagem.

A recomendação, segundo Leite, é apenas conferir a validade do documento com antecedência. “Em ano de Copa do Mundo, descobrir na véspera que o documento venceu é um problema sem solução rápida”, afirmou.

Erros no formulário podem levar à recusa

O principal risco para quem tenta obter o visto às pressas é cometer erros no formulário DS-160, considerado uma das etapas mais sensíveis do processo.

Segundo Leite, um dos problemas mais comuns é delegar o preenchimento a ferramentas de inteligência artificial, vídeos na internet ou pessoas sem conhecimento técnico.

Outro erro recorrente é omitir informações ou apresentar dados inconsistentes, como renda incompatível, vínculos incompletos ou empregos inexistentes.

“O agente consular tem acesso a um volume de dados consideravelmente maior do que se imagina, e uma inconsistência detectada produz consequências que vão além da recusa daquele pedido específico”, afirmou.

Ele destaca que empresários e executivos com estruturas societárias complexas — como holdings, participações internacionais ou dupla residência fiscal — precisam ter atenção redobrada no preenchimento do formulário para evitar interpretações equivocadas por parte do consulado.

Segundo o especialista, ter ingresso da Copa, hotel reservado ou passagem comprada também não garante aprovação.

A análise leva em conta o perfil completo do solicitante, incluindo vínculos profissionais, contexto familiar, histórico de viagens e intenção de retorno ao Brasil.