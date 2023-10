Ministro do Egito: "Fronteira em Rafah está aberta e sempre esteve"

O Ministro das Relações Internacionais do Egito, Sameh Shoukry, afirmou que a fronteira com a Faixa de Gaza “está aberta e sempre esteve”, mas está inoperante por causa de bombardeios aéreos que teriam afetado as condições das estradas. Ao menos 28 brasileiros informaram ao Itamaraty o interesse de deixar Gaza e estariam esperando autorização para cruzar a fronteira.

“A fronteira está aberta. A passagem de Rafah está aberta e sempre esteve. Mas fomos alvos de bombardeios aéreos e as estradas não estão em condições de receber os comboios”, disse Shoukry em entrevista à CNN americana.

De acordo com a autoridade egípcia, a ajuda humanitária não consegue chegar por causa dessa situação. “Existe uma ampla gama de solicitações de pessoas que precisam passar e estamos em conversas com países para isso”, disse citando conversas com autoridades dos Estados Unidos, Áustria e Holanda. “Do nosso lado, estamos buscando melhorar a coordenação aqui para receber as pessoas”, disse o ministro.

O governo brasileiro trabalha para resgatar os 28 brasileiros que querem deixar Gaza. O Brasil enviou uma aeronave, que aguarda em Roma a autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros.