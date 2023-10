Quem é o Hamas, o grupo palestino que atacou Israel

Na manhã deste sábado, 7, Israel acordou sob ataque, já considerado um dos maiores dos últimos 50 anos. Mais de 5.000 foguetes foram disparados em direção ao seu território enquanto combatentes rivais penetraram o país por terra e mar.

Os ataques matinais ocorreram em Simchat Torá, um feriado que ocorre no final do festival judaico de uma semana conhecido como Sucot, ou Festa dos Tabernáculos. Por trás da chamada “Operação Al-Aqsa Flood”, o maior o grupo armado palestino, o Hamas.

Quem é o Hamas, controlador da Faixa de Gaza

A Hamas é um acrônimo do que o grupo pretende ser, “um movimento de resistência islâmico”. Fundado em 1987, durante a primeira Intifada - ou revolta palestina -, o grupo tem uma mista atuação entre organização política social e força armada.

Desde 2007, controla a região da Faixa de Gaza após vencer as eleições em 2006. Com o domínio, iniciou uma espécie de golpe de estado, expulsando políticos moderados da Faixa de Gaza. Nenhuma eleição foi realizada desde ano.

Muitos dos países ocidentais consideram o Hamas como uma organização terrorista. Caso dos Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido e os países-membros da União Europeia. China, Rússia e Brasil, assim como Noruega e Suiça, que buscam ocupar espaço de mediadores nas negociações, evitam a denominação.

Politicamente, o grupo se mantém distante também do comando da Cisjordândia, outro enclave palestino no território tido como israelense. Na área, a liderança é do Al Fatah, grupo político que comanda a Autoridade Palestina, cujo presidente é o Mahmud Abbas.

Com uma bandeira de forte oposição à existência de Israel, uma postura que carrega desde a sua fundação, o Hamas se mantém como o principal inimigo do país liderado por Benjamin Netanyahu. Nos últimos anos, os dois lados estiveram em confronto em 2008/2009, 2012 e 2014 e 2021.

Quem são os financiadores do Hamas

Para manter a sua atuação, tanto militar como social na região da Faixa de Gaza, o Hamas conta com o apoio de países da região. Segundo informações, o Catar é o principal financiador, ao lado de aliados estrangeiros.

Conhecido por suas riquezas petrolíferas e minerais, o país da península arábica contribui pagando salários das organizações civis do Hamas, como escolas, orfanatos, restaurantes populares e clubes esportivos, de acordo com a publicação alemã DW.

No passado, outra importante base de suporte financeiro veio do Irã. Com as sanções econômicas que o país sofreu na última década, o fluxo de capital de diminuiu. Cerca de 25% do faturamento da Hamas já teve como origem o país comandado pelo aiatolá Ali Khamenei.

O Irã é ainda um forte apoiador político das práticas do Hamas. No sábado, Rahim Safavi, conselheiro de Khamenei, parabenizou o grupo e disse que o Irã estará ao lado dos palestinos “até a libertação de Jerusalém".

Já o Catar pediu para que Israel e Hamas parem com a escalada do ataque, em comunicado. No texto, o governo catari responsabiliza Israel pelos ataques e cita “violações ao povo palestino”.