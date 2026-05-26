EUA fecham acordo importante sobre terras raras com a Índia

Nessa terça-feira, 26, os EUA e a Índia fecharam um importante acordo para garantir o fornecimento, a mineração e o processamento de minerais críticos e terras raras — fundamentais para a indústria de alta tecnologia, como a produção de semicondutores, e para aplicações bélicas. Esses recursos são cada vez mais importantes para a economia global, a geopolítica e as novas energias.

Nesse contexto, o acordo bilateral - anunciado em uma conferência de imprensa chamada Quad Meeting, que reuniu representantes da Austrália, do Japão, da Índia e dos EUA após negociações bilaterais - se destaca como um passo para longe da dependência da China, que domina até 90% da produção e do processamento desses minerais, e como uma coordenação crescente entre Washington e Nova Déli, que buscam mais autonomia nesse setor.

Durante a entrevista coletiva de imprensa, representada na parte indiana pelo Ministro do Exterior, Subrahmanyam Jaishankar, e na ala americana pelo Secretário de Estado, Marco Rubio, os líderes descreveram a motivação por trás do acordo.

"Este acordo específico visa aprofundar nossa cooperação em toda a cadeia de suprimentos de minerais críticos e terras raras, incluindo mineração, processamento, reciclagem e investimentos relacionados. Certamente fortalecerá as cadeias de suprimentos resilientes e diversificadas. Nos ajudará a colaborar no financiamento e na gestão eficaz de minerais críticos e terras raras", disse Jaishankar.

"Nos últimos dias, tenho falado bastante sobre a aliança estratégica entre os Estados Unidos e a Índia e sobre a importância dela para os nossos interesses nacionais nos Estados Unidos, e hoje temos um exemplo concreto disso. Somos dois países com interesse estratégico em garantir o acesso confiável e de longo prazo a minerais críticos e cadeias de suprimentos essenciais para a nossa economia inovadora", afirmou Rubio.

As discussões, todavia, alastram-se para além de uma colaboração unicamente bilateral, apesar do acordo com a Índia. Os EUA, em específico, fecharam diversos acordos semelhantes com uma miríade de países, incluindo os quatro países do Quad, além da Malásia, da Tailândia, da Argentina, do Marrocos, do Peru e, inclusive, do Brasil, entre muitos outros.

Durante a Quad, uma outra estrutura sobre terras raras, mas ampla e com a participação dos quatro países, também foi anunciada.

Estrutura do acordo amplo