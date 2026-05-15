Por que as terras raras dão vantagem à China para negociar com os EUA

Na visita de Donald Trump a Pequim – a primeira de um chefe de Estado americano desde a última visita de Trump em 2017 – as negociações trataram de uma miríade de assuntos. Uma questão, no entanto, paira acima das demais: o controle chinês sobre as terras raras, minerais fundamentais para a produção de equipamentos militares e de outros produtos de alta tecnologia.

Situada sobre as maiores reservas desses minerais, a China concentra, por si só, quase metade de todos os minerais de terras raras do mundo. O país também administra o processamento e produção de 90% do total de terras raras globais.

O presidente chinês, Xi Jinping, se demonstra confiante na força da posição atual da China. Afinal, foi um dos poucos líderes que conseguiu derrotar as tarifas de Trump, explorando sua vantagem no setor de terras raras – quando Xi ameaçou restringir o fluxo desses minerais aos EUA em 2025, Trump voltou atrás em suas ameaças tarifárias em vez de arriscar escaladas.

Enquanto isso, Pequim continuou pressionando os EUA, restringindo ocasionalmente o fornecimento de terras raras ao rival e expandindo seu arsenal de sanções contra países estrangeiros, entre outras medidas que, ao mesmo tempo em que fortalecem sua posição como alternativa comercial aos EUA, minam a influência americana no mundo, especialmente na Ásia. “O resultado tem sido uma relação instável, embora favorável a Pequim”, escreve um time de pesquisadores políticos do think tank Council on Foreign Relations (CFR).

China e terras raras

Influência de terras raras na economia global não para de aumentar conforme balança de poder econômico começa a pender para a China

A visita atual de Trump teve um tom diferente do último encontro entre os líderes durante uma cúpula em Busan, na Coreia do Sul, no ano passado. Na época, a preocupação central eram as altas tarifas – mecanismo considerado uma das armas diplomáticas mais fortes de Trump – impostas por ambos os lados um ao outro, que negociavam em pé de igualdade.

Todavia, uma mudança considerável no poder econômico, em grande parte devido ao imbróglio americano no Irã, mudou o foco das tarifas para uma vantagem mais estrutural da China na forma de terras raras, itens essenciais para a fabricação de sistemas militares de alta tecnologia e de produtos avançados, como semicondutores, dois setores essenciais para a economia dos EUA.

“Os Estados Unidos chegam à cúpula enfrentando uma realidade incômoda: o rápido gasto de sistemas de armas avançados no Oriente Médio e na Ucrânia agravará as profundas vulnerabilidades nas cadeias de suprimentos ligadas a elementos de terras raras e ímãs permanentes — insumos predominantemente chineses. O reabastecimento de sistemas de mísseis, munições guiadas de precisão, interceptores e eletrônicos avançados agora depende de um acesso ainda maior a materiais processados ​​ou produzidos quase que inteiramente dentro do ecossistema de minerais críticos da China”, diz o artigo do CFR.

Para Pequim, as vantagens não param por aí. A dependência americana na commodity valoriza ainda mais os investimentos chineses em sua dominância sobre terras raras, que se tornam cada vez mais importantes para a economia global conforme as demandas pelos minerais, motivadas por esforços simultâneos de rearmamento na Europa, nos EUA e no Japão, não param de aumentar devido a um cenário geopolítico incerto e permeado por conflitos. “O que já foi uma vantagem industrial nichada se torna uma alavanca sistêmica de influência geopolítica”, apura o artigo.

Ademais, seu domínio sobre as terras raras permite que Pequim se distancie cada vez mais da dependência mútua em Washington para a produção de semicondutores, conforme dirige seus recursos para o desenvolvimento de sua indústria interna, um dos principais pontos do atual plano quinquenal, e administra de maneira favorável o acesso estrangeiro ao mercado chinês, que gradualmente se torna uma alternativa mais barata e atraente do que os EUA para o resto do mundo.

Apesar de Trump ter fechado uma série de acordos sobre terras raras com muitos países, inclusive com o Brasil, esses esforços levarão anos – senão décadas – para dar frutos, já que as operações de mineração envolvem muita logística de preparo e processamento.

“O melhor resultado da cúpula é uma extensão tácita da trégua atual, com algumas entregas nas áreas de agricultura, aeroespacial e investimento. Essa estabilidade instável beneficia ambos os lados: dá à China tempo para consolidar sua autonomia tecnológica e aprimorar ainda mais seus controles de segurança econômica, e oferece aos Estados Unidos e seus parceiros uma pequena janela de oportunidade para fortalecer suas próprias bases industriais”, conclui o artigo do CFR.