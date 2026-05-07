Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA fecham acordos de minerais críticos com mais de 50 países

Intensa busca americana por terras raras visa reduzir dependência em exportações da China, que comanda a maioria das reservas do mundo

Minerais críticos cumprem papel cada vez mais importante na economia global por suas aplicações nos setores militar e tecnológico (Adobe Stock)

Minerais críticos cumprem papel cada vez mais importante na economia global por suas aplicações nos setores militar e tecnológico (Adobe Stock)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06h01.

Os Estados Unidos (EUA) assinaram, desde fevereiro, 11 novos acordos bilaterais e memorandos sobre minerais críticos (incluindo terras raras, minerais importantes para o setor militar e tecnológico) com uma miríade de territórios e países, incluindo a Argentina, as Ilhas Cook, o Equador, a Guiné, Marrocos, o Paraguai, o Peru, as Filipinas, os Emirados Árabes Unidos (EAU) e o Uzbequistão, de acordo com dados do Departamento de Estado.

Esses novos entendimentos se somam a mais 10 acordos que os EUA assinaram com outros países ao longo dos últimos cinco meses, inclusive com o Brasil, e a acordos mais antigos com outros 17 países. O presidente americano, Donald Trump, se encontra com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 7, na Casa Branca.

'Projeto Vault', Forge e 'Pax Silica'

Trump propôs, inclusive, um bloco comercial voltado exclusivamente a minerais críticos e terras raras, a fim de facilitar transações e elevar a competitividade desse mercado.

A proposta surgiu em meio a políticas federais dos EUA e de seus aliados para impulsionar a produção de minerais críticos, em resposta ao controle da China sobre o mercado global – o país asiático controla mais de 90% do processamento e da separação de minerais críticos e terras raras com um punho de ferro.

Em resposta, Trump ordenou a criação do "Projeto Vault" em 2 de fevereiro, uma reserva de minerais críticos destinada a manter o fornecimento de metais essenciais às empresas privadas.

"Essas estruturas estabelecem as bases para que as nações colaborem em desafios relacionados a preços, impulsionem o desenvolvimento, criem mercados justos, eliminem lacunas nas cadeias de suprimentos prioritárias e ampliem o acesso ao financiamento", afirmou o Departamento de Estado em comunicado oficial.

Ao todo, os EUA conversaram com representantes de 54 países em uma reunião ministerial, incluindo a União Europeia e delegações da Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, República Democrática do Congo, República Dominicana, Equador, França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Japão, México, Coreia do Sul, Ucrânia e Reino Unido, entre outros. Durante a reunião, os EUA lançaram o Fórum sobre Engajamento Geoestratégico de Recursos (FORGE, na sigla em inglês), que visa abordar os desafios no mercado global de minerais críticos.

A presidência do fórum ficará a cargo da Coreia do Sul até junho. Os parceiros do FORGE colaborarão nos níveis de política e de projetos para impulsionar iniciativas, segundo o Departamento de Estado.

Esses esforços complementam a iniciativa “Pax Silica”, liderada pelos EUA, que busca construir cadeias de suprimento seguras de silício, bem como de minerais críticos, para impulsionar a manufatura, os semicondutores e a infraestrutura de IA, afirmou o Departamento de Estado.

Ao longo do último ano, o país investiu mais de US$ 30 bilhões em financiamentos, empréstimos e outros tipos de suporte em parceria com o setor privado

Acompanhe tudo sobre:Terras rarasMineraçãoEstados Unidos (EUA)União Europeia
Próximo

Mais de Mundo

Lula e Trump estão em momento de vulnerabilidade mútua, diz analista

Lula e Trump se reúnem na Casa Branca hoje; veja o que está em jogo

Seção 301: entenda o risco de novo tarifaço dos EUA contra o Brasil

Trump confirma luta de UFC na Casa Branca ao lado de lutador brasileiro: 'Ele tem uma mão poderosa'

Mais na Exame

Esporte

Resultado do jogo do Cruzeiro ontem pela Libertadores

Mundo

Lula e Trump estão em momento de vulnerabilidade mútua, diz analista

EXAME Agro

Carne, etanol e menos tarifas: o que o agro espera do encontro entre Lula e Trump

Carreira

Como a visão sobre seu próprio intelecto pode acelerar ou travar seu crescimento