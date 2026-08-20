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Terremoto de magnitude 7,2 atinge o Peru

A cidade mais próxima do epicentro tem cerca de 11 mil habitantes e ainda não há informações sobre feridos

Terremoto no Peru: abalo aconteceu às 13h no horário local (15h em Brasília) (Instituto Geofísico del Perú/Divulgação)

Terremoto no Peru: abalo aconteceu às 13h no horário local (15h em Brasília) (Instituto Geofísico del Perú/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15h46.

Última atualização em 20 de agosto de 2026 às 17h32.

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Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o sul do Peru na tarde desta quinta-feira, 20, segundo informações do Instituto Geofísico del Peru (IGP). O abalo aconteceu às 13h no horário local (15h em Brasília).

O epicentro foi localizado em um distrito da província de Parinacochas, no departamento de Ayacucho, a cerca de 791 km a leste de Lima, em uma área de cordilheira.

Há divergência entre os órgãos quanto à profundidade do abalo: o IGP estimou o hipocentro em 108 km, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou profundidade de 66,7 km.

De acordo com o boletim do IGP, o tremor teve intensidade III a IV, classificada como fraca a moderada, na escala usada para medir os efeitos sentidos em Coracora, cidade mais próxima do epicentro com cerca de 11 mil habitantes.

Imagens divulgadas por veículos locais mostram rochas e terra se desprendendo das encostas dos morros que cercam Coracora. Até o momento, não há registro de feridos.

"A população respondeu, saiu, se colocou em segurança", disse o prefeito da cidade, Yony Odón, em entrevista por telefone à emissora estatal TV Perú, que também afirmou esperar que "não haja danos que prejudiquem a população".

O Instituto Nacional de Defesa Civil informou, pelo X (antigo Twitter), que o sismo "foi percebido entre moderado e forte em vários departamentos" e que o monitoramento das áreas vulneráveis continua.

Segundo a imprensa local, o tremor também foi sentido em Cusco, Arequipa, Ica e Apurímac, além de outros departamentos do sul do país. Jornalistas da agência AFP constataram que o abalo chegou até Lima, a capital, ainda que com intensidade leve.

 

(Com AFP)

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