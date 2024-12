Trump diz que 'anexar' Canadá ao território americano é ‘excelente ideia'

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a causar polêmica ao propor a anexação do Canadá como o 51º estado americano. Durante uma publicação na Truth Social, Trump afirmou: “Muitos canadenses querem que o Canadá se torne o 51º estado. Eles economizariam enormemente em impostos e proteção militar. Acho que é uma ótima ideia. Estado 51!!!”

A sugestão ocorre em um momento delicado para o Canadá, que enfrenta uma crise política interna. A renúncia do número dois do governo, na segunda-feira, expôs divergências entre os líderes sobre a iminente guerra econômica com os EUA.

Uma pesquisa do Leger Institute mostrou que apenas 13% dos canadenses apoiam a ideia. Apesar disso, a fala de Trump, originalmente feita em um jantar com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em novembro, continua repercutindo.

Durante a conversa, Trump teria brincado que, se o Canadá não aceitar as tarifas de 25% sobre suas exportações, “deverá ser absorvido pelos Estados Unidos”. Posteriormente, ele passou a se referir a Trudeau como “governador”, em uma aparente provocação.

A proposta de aumento das tarifas afetaria severamente a economia canadense, que depende dos Estados Unidos para 75% de suas exportações. Quase 2 milhões de empregos no Canadá estão ligados a esse mercado, uma preocupação central para os líderes políticos do país.

Respostas do governo canadense

Apesar do tom provocativo de Trump, o governo canadense busca manter o diálogo. O novo ministro da Economia, Dominic LeBlanc, afirmou que as conversas com a equipe do presidente eleito foram “produtivas”.

Além disso, o ministro da Imigração, Marc Miller, anunciou um plano de 1,3 bilhões de dólares canadenses para fortalecer a segurança nas fronteiras, atendendo parcialmente às demandas americanas.