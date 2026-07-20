Trump anuncia tarifa extra de 50% sobre produtos do Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 20, que aplicará tarifas adicionais de 50% a produtos canadenses selecionados. A justificativa apresentada pela Casa Branca é de que o Canadá adota práticas consideradas discriminatórias contra setores estratégicos da economia dos Estados Unidos, de acordo com a mídia norte-americana.

As tarifas foram adotadas com base na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, dispositivo que autoriza o presidente americano a aplicar sobretaxas de até 50% sobre produtos de países considerados discriminatórios em relação ao comércio dos EUA. De acordo com autoridades da administração Trump, as medidas entrarão em vigor em 30 dias.

Entre os produtos atingidos estão itens de diferentes segmentos, como vinhos, bebidas alcoólicas, tacos de hóquei e cimento. Segundo integrantes do governo, a iniciativa busca "nivelar o campo de jogo" para exportações americanas de setores como automóveis, bebidas alcoólicas e laticínios.

Autoridades americanas afirmaram à CNBC que o Canadá precisa ser responsabilizado pelo que classificam como uma discriminação comercial contínua. Apesar disso, destacaram que as novas tarifas não têm relação com as queimadas florestais que vêm afetando o território canadense e provocando episódios de poluição do ar em diversas regiões dos Estados Unidos.

Na semana passada, Trump havia atribuído às queimadas prejuízos bilionários para os EUA e sugerido que esses custos poderiam ser incorporados às tarifas cobradas do Canadá. Nesta segunda-feira, porém, integrantes da administração afirmaram que o presidente solicitou estudos sobre o tema, mas que essa questão não faz parte do pacote anunciado agora.

Relação comercial vive momento de tensão

As novas tarifas aprofundam o desgaste nas relações entre Washington e Ottawa, que se intensificou ao longo do atual mandato de Trump. No início do mês, a administração americana informou que não pretende renovar o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), optando por iniciar um processo de revisões anuais que coloca em dúvida o futuro do tratado comercial.

A Seção 338, utilizada para embasar as novas medidas, é considerada pouco comum na política comercial americana. Segundo especialistas citados pela imprensa americana, não há registros públicos de sua utilização há várias décadas.

Até o momento, a embaixada do Canadá em Washington não se pronunciou sobre o novo pacote tarifário anunciado pelo governo dos Estados Unidos.