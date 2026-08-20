Do homem mais rico da Ásia à prisão perpétua: quem é o fundador da Evergrande

Xu Jiayin, fundador da gigante imobiliária Evergrande, durante julgamento em tribunal em Shenzhen, na China. (Shenzhen Intermediate People's Court/AFP)
Repórter
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11h54.
Última atualização em 20 de agosto de 2026 às 11h55.
Hui Ka Yan, fundador da Evergrande, passou de técnico em uma siderúrgica criado em uma vila rural da China a um dos homens mais ricos da Ásia, antes de ver sua fortuna e sua empresa desmoronarem em meio à crise imobiliária chinesa.
Nascido no dia 9 de outubro de 1958, Hui, aos 68 anos de idade, declarou-se culpado em abril, após três anos sob detenção, por oito acusações, incluindo uso indevido de recursos, fraude na captação de recursos e recebimento ilegal de depósitos públicos, o que resultou em sua prisão perpétua.
Nesta quinta-feira,20, um tribunal de Shenzhen determinou ainda o confisco de todo o seu patrimônio pessoal.
A trajetória de Hui começou em uma aldeia rural na província de Henan, no centro da China, onde foi criado pela avó. Formado durante o período de reformas econômicas do país, ele iniciou a carreira como técnico em uma empresa siderúrgica antes de migrar para o setor imobiliário.
Foi nesse mercado que Hui construiu sua fortuna, apostando na venda de imóveis de baixo custo e em uma estratégia de expansão acelerada.
A Evergrande comprava grandes áreas de terreno com dinheiro emprestado e vendia imóveis com margens menores, buscando transformar rapidamente esses ativos em receita.
A estratégia levou a empresa a uma expansão vertiginosa nas décadas seguintes. Em 2020, a Evergrande havia alcançado cerca de 700 bilhões de yuans, ou aproximadamente US$ 100 bilhões (cerca de R$ 515,6 bilhões na época), em vendas anuais, tornando-se uma das maiores incorporadoras da China.
O crescimento também transformou Hui em uma celebridade do mundo empresarial. Em 2017, sua fortuna chegou a US$ 45,3 bilhões, segundo a Forbes, fazendo dele o homem mais rico da Ásia naquele momento. Seis anos depois, seu patrimônio havia encolhido para cerca de US$ 3 bilhões.
Conhecido por trabalhar longas horas e manter um perfil público relativamente discreto, Hui também exigia que seus funcionários acompanhassem seu ritmo, segundo relatos de três ex-funcionários à Reuters.
Na fase de maior expansão da Evergrande, ele estabelecia metas ambiciosas e defendia publicamente o modelo altamente alavancado da companhia.
Hui argumentava que a rápida circulação dos ativos e o valor dos imóveis eram suficientes para sustentar as dívidas acumuladas pelos produtos financeiros da empresa. O modelo, porém, dependia da continuidade do crédito, da valorização dos terrenos e da capacidade da incorporadora de vender novos imóveis.
Fora do mercado imobiliário, Hui também investiu em setores associados às prioridades econômicas e políticas da China, como carros elétricos e até mesmo o futebol. As duas áreas estavam entre as paixões e os objetivos promovidos pelo presidente Xi Jinping durante a transformação da economia chinesa.
Em Hong Kong, Hui também se aproximou de empresários bilionários e passou a integrar um círculo conhecido como "clube do pôquer", composto por investidores que mantinham relações sociais e realizavam negócios em conjunto. Segundo pessoas familiarizadas com o grupo, sua postura nas partidas ajudou a conquistar a confiança de integrantes influentes.
Entre eles estava Cheng Yu Tung, fundador do grupo New World Development, que teria investido US$ 150 milhões na Evergrande um ano antes da abertura de capital da empresa em Hong Kong, em 2009. O aporte ajudou a incorporadora a superar dificuldades decorrentes da expansão agressiva e da crise financeira global.
O crescimento baseado em dívidas, contudo, passou a preocupar cada vez mais os reguladores chineses. As autoridades alertavam que a situação financeira da Evergrande precisava ser corrigida diante do risco de que problemas na empresa se espalhassem pelo sistema financeiro e pelo restante do setor imobiliário.
A crise veio à tona quando a Evergrande deixou de cumprir suas obrigações no exterior, meses depois de Hui participar das celebrações do Partido Comunista em Pequim. A empresa posteriormente entrou em processo de liquidação em Hong Kong, e seu colapso se tornou um dos principais símbolos da crise imobiliária que continua pressionando a economia chinesa.
A imagem pública construída ao longo dos anos de prosperidade também começou a ruir. Em 2018, ao receber, pela oitava vez consecutiva, um prêmio de caridade do governo chinês, Hui destacou os impostos pagos e as doações realizadas pela Evergrande, além de enfatizar sua relação com as políticas do país.
Na ocasião, Hui atribuiu sua ascensão às políticas de reforma e abertura da China, afirmando que a educação e uma bolsa mensal de 14 yuans haviam permitido que ele deixasse a vila onde cresceu.
Segundo ele, tudo o que havia conquistado junto com a Evergrande era resultado das políticas do Partido, do Estado e da sociedade.
Anos depois, a trajetória que Hui apresentava como resultado da transformação econômica chinesa terminou em uma das maiores quedas empresariais do país.
Com a Evergrande em liquidação, a fortuna perdida e seus bens confiscados, a história do empresário passou a representar também os riscos do modelo de crescimento imobiliário baseado em dívida que ajudou a impulsionar a economia chinesa por décadas.