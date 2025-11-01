Primeiro-ministro do Canadá pede perdão para Trump por propaganda contra tarifas

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou neste sábado, 1º, que pediu desculpas a Donald Trump por uma campanha publicitária da província de Ontário que gerou crise diplomática. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos aumentou tarifas em 10% e suspendeu negociações comerciais com Ottawa.

A medida congela as conversas comerciais entre dois aliados estratégicos e ameaça o T-MEC, tratado vital para o fluxo comercial da América do Norte. A crise pressiona setores canadenses como o de aço e alumínio, já afetados por tarifas anteriores.

A campanha de Ontário usou uma fala de Ronald Reagan contra tarifas, o que Trump chamou de distorção. O republicano, reeleito em janeiro, reagiu com tarifas punitivas e críticas públicas. Apesar disso, Trump disse manter uma "boa relação" com Carney.

“Sim, pedi desculpas ao presidente. O presidente se sentiu ofendido”, afirmou Carney à imprensa, durante a cúpula da APEC, em Gyeongju, na Coreia do Sul.

Washington só retomará as negociações quando considerar o momento adequado. A escalada pode afetar exportações canadenses e aumentar a pressão sobre o governo Carney.