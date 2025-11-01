Mundo

Primeiro-ministro do Canadá pede perdão para Trump por propaganda contra tarifas

Mark Carney tenta conter tensão após anúncio polêmico da província de Ontário sobre tarifas

Presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do premier canadense, Mark Carney, antes de reunião de líderes do G7 (Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 13h25.

Última atualização em 1 de novembro de 2025 às 13h33.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou neste sábado, , que pediu desculpas a Donald Trump por uma campanha publicitária da província de Ontário que gerou crise diplomática. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos aumentou tarifas em 10% e suspendeu negociações comerciais com Ottawa.

A medida congela as conversas comerciais entre dois aliados estratégicos e ameaça o T-MEC, tratado vital para o fluxo comercial da América do Norte. A crise pressiona setores canadenses como o de aço e alumínio, já afetados por tarifas anteriores.

A campanha de Ontário usou uma fala de Ronald Reagan contra tarifas, o que Trump chamou de distorção. O republicano, reeleito em janeiro, reagiu com tarifas punitivas e críticas públicas. Apesar disso, Trump disse manter uma "boa relação" com Carney.

Sim, pedi desculpas ao presidente. O presidente se sentiu ofendido”, afirmou Carney à imprensa, durante a cúpula da APEC, em Gyeongju, na Coreia do Sul.

Washington só retomará as negociações quando considerar o momento adequado. A escalada pode afetar exportações canadenses e aumentar a pressão sobre o governo Carney.

