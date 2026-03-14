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EUA e Canadá retomam negociações comerciais após 4 meses de suspensão

Em um comunicado, o governo canadense afirmou que as conversas com o representante comercial do governo Trump, Jamieson Greer, foram "construtivas e substânciais"

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de março de 2026 às 10h14.

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O Canadá conduziu negociações comerciais "construtivas e substanciais" com os Estados Unidos em Washington nesta sexta-feira. O encontro marcou o primeiro diálogo formal entre os dois países desde que o presidente americano, Donald Trump, havia interrompido oficialmente o contato bilateral em outubro de 2015.

Dominic LeBlanc, ministro canadense responsável pelas Relações Comerciais com os Estados Unidos, reuniu-se na capital americana com Jamieson Greer, representante comercial do governo Trump.

Após o encontro, o governo do Canadá divulgou comunicado afirmando que as conversas entre LeBlanc e Greer foram "construtivas e substanciais".

Guerra tarifária

As tratativas comerciais tiveram início depois que o presidente Trump decidiu aplicar tarifas de 25% sobre importações canadenses de aço e alumínio. Em seguida, a taxa foi elevada para 50% e ampliada para outros produtos.

Em outubro de 2025, porém, Trump optou por encerrar as negociações. De acordo com autoridades canadenses, naquele momento os dois países estavam próximos de um entendimento. A decisão foi uma reação à exibição de um comercial de televisão nos Estados Unidos, financiado pela província de Ontário, que criticava as tarifas ao utilizar um discurso do ex-presidente Ronald Reagan.

Com a interrupção das negociações, as discussões sobre tarifas aplicadas às importações canadenses devem passar a integrar a revisão do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (USMCA), processo previsto para ocorrer neste ano entre Estados Unidos, Canadá e México.

*Com informações da agência EFE.

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