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Riot encerra desenvolvimento de 2XKO, inspirado em 'League of Legends'

Segundo a empresa, a decisão foi tomada porque o 2XKO não conseguiu formar uma base de jogadores grande o suficiente

(Divulgação)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18h54.

Última atualização em 20 de agosto de 2026 às 19h05.

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A Riot Games anunciou nesta quinta-feira, 20, o encerramento do desenvolvimento de novos conteúdos para "2XKO", jogo de luta gratuito inspirado no universo de "League of Legends" e lançado em janeiro.

Segundo a empresa, a decisão foi tomada porque o título não conseguiu formar uma base de jogadores grande o suficiente para sustentar sua operação no longo prazo. Menos de um ano após a estreia, a desenvolvedora concluiu que o engajamento alcançado não justificava a continuidade dos investimentos no projeto.

"Embora muitos de vocês tenham entrado para experimentar o game e haja uma comunidade incrível que joga todos os dias, não vimos jogadores suficientes continuarem para alcançar um caminho rumo à sustentabilidade", afirmou a Riot em comunicado.

O que acontece agora?

Apesar do fim do desenvolvimento ativo, os servidores permanecerão disponíveis por tempo indeterminado. Além disso, conteúdos que já estão finalizados serão lançados gradualmente até o final de 2026.

Em razão da decisão, a empresa informou que reembolsará todo o valor gasto pelos jogadores no game até esta quinta-feira.

A Riot também afirmou que, nos últimos meses, a equipe responsável pelo projeto continuou investindo na tentativa de reverter o cenário, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo título.

"Nos últimos meses, a equipe continuou a apostar alto, plenamente consciente dos desafios de '2XKO' — mas insistir por mais um ano na esperança de encontrar uma saída teria sido uma escolha irresponsável para os jogadores e para a equipe de desenvolvimento", disse a companhia.

Segundo a desenvolvedora, a manutenção do jogo gera custos significativamente superiores à receita obtida, enquanto o nível de engajamento dos usuários permaneceu praticamente estável, mesmo após grandes atualizações.

"Teríamos continuado o desenvolvimento ativo se víssemos algum futuro viável, mas '2XKO' nos custa substancialmente mais para operar do que arrecada, e o engajamento permaneceu praticamente estável, apesar das nossas atualizações maiores", concluiu a Riot.

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