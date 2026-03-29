Ataque por drones iranianos destroem avião 'espião' dos EUA

Um avião de vigilância dos Estados Unidos foi destruído após um ataque iraniano à Base Aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, na última sexta-feira, 27.

O modelo atingido, um E-3 Sentry, é utilizado para monitoramento aéreo e coordenação de operações militares. Fotos que circulam nas redes sociais, e foram verificadas pela AFP, mostram a aeronave partida ao meio após o impacto.

Essa aeronave integra o sistema AWACS (Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado) e consegue rastrear drones, mísseis e aviões a centenas de quilômetros de distância. Antes do ataque, os EUA tinham cerca de 16 dessas aeronaves em operação.

Feridos

Segundo reportagens do The New York Times e do Wall Street Journal, o ataque envolveu mísseis e drones, deixando pelo menos 12 soldados americanos feridos, dois deles em estado grave.

O Wall Street Journal informa que o E-3 Sentry estava entre os aviões danificados na base, que também teve aeronaves de reabastecimento atingidas. A base, usada pelas forças americanas, vem sendo alvo de ofensivas iranianas nos últimos dias, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

Escalada do conflito

O episódio faz parte de uma série de ataques iranianos contra instalações militares americanas no Golfo, que nas últimas semanas atingiram sistemas de radar, baterias de defesa antimísseis, drones e aviões em bases na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia e Kuwait, de acordo com a imprensa internacional.

As ações de Teerã são uma resposta à presença americana na região e aumentam a tensão em uma área estratégica para a produção e o transporte global de petróleo.