Bloqueio de internet no Irã chega ao 30º dia e mantém população isolada

O bloqueio da internet no Irã, imposto após o início da guerra contra Israel e Estados Unidos, mantém milhões de pessoas isoladas e sob "estresse constante", com acesso limitado à rede global.

"O bloqueio da internet no Irã já chega ao seu 30º dia e a imposição de censura a nível nacional entra na sua quinta semana, após 696 horas", informou neste domingo, 29, na rede social X, a organização de cibersegurança Netblocks.

⚠️ Update: #Iran's internet blackout has now entered day 30 as the nationwide censorship measure continues into its fifth week after 696 hours. Metrics show that connectivity to the outside world remains at just 1% of ordinary levels. pic.twitter.com/DrvOluEp6B — NetBlocks (@netblocks) March 29, 2026

Embora a rede interna continue funcionando - permitindo o uso de plataformas locais de mensagens e sistemas bancários -, o acesso à internet global permanece fortemente restrito.

A limitação afeta diretamente a rotina da população. Arshia, uma profissional de marketing de 37 anos, afirma que "viver sem internet é muito difícil" e representa um "estresse constante".

Sem alternativas acessíveis, muitos iranianos enfrentam dificuldades para se comunicar com familiares. Mariam, trabalhadora do setor privado de 33 anos, relatou que, nas primeiras semanas, "não teve contato com sua família" que vive em outra cidade, exceto por telefone.

"Agora uso um aplicativo de mensagens iraniano e posso realizar chamadas de vídeo", disse.

Em alguns casos, o contato com o exterior ocorre apenas de forma limitada. Jornalistas da AFP em Paris conseguem falar com iranianos por meio de aplicativos como WhatsApp e Telegram, quando os usuários conseguem se conectar temporariamente via redes privadas virtuais (VPN).

Milad, vendedor de 27 anos com familiares na Turquia, descreve as dificuldades: "Tenho que telefonar, o que é muito caro".

As restrições também impactam o acesso à informação. Com a internet global bloqueada, usuários ficam restritos a plataformas e meios de comunicação locais, que oferecem uma visão limitada dos acontecimentos.

O Irã já adotou medidas semelhantes em períodos de crise, como durante as manifestações no início deste ano e na guerra de 12 dias contra Israel, em junho do ano passado.

"Nosso maior temor atual é que não restabeleçamos o acesso à internet e que acabemos como a Coreia do Norte. É muito difícil manter a esperança", afirmou Arshia.