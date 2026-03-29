Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Países do Oriente Médio se reúnem para discutir fim da guerra no Irã

Encontro reúne chanceleres sem presença de EUA, Irã e Israel, com Paquistão atuando como mediador

(akistan Foreign Ministry /AFP)

(akistan Foreign Ministry /AFP)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 29 de março de 2026 às 14h30.

Países do Oriente Médio realizaram neste domingo uma reunião diplomática para discutir caminhos para o fim da guerra no Irã, em um movimento que ocorre sem a participação direta das principais partes envolvidas no conflito.

O encontro reuniu ministros de Relações Exteriores de quatro países e reforçou o papel do Paquistão como mediador entre Washington e Teerã.

Participaram da reunião representantes de Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia. Segundo o governo paquistanês, o objetivo foi avaliar a evolução da crise regional e alinhar posições sobre temas de interesse comum.

Os chanceleres Badr Abdellatty, do Egito, Hakan Fidan, da Turquia, e Faisal bin Farhan, da Arábia Saudita, também tiveram reuniões bilaterais com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar.

Estados Unidos, Irã e Israel não participaram das discussões, apesar de serem atores centrais no conflito.

O Paquistão tem ampliado sua atuação como intermediador entre Teerã e Washington, facilitando a troca de mensagens em meio à escalada da guerra. O país mantém relações históricas com o Irã e conexões estratégicas com países do Golfo, além de interlocução direta com o governo americano.

No sábado, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif afirmou ter conversado por mais de uma hora com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, detalhando os esforços diplomáticos em curso. Segundo o governo paquistanês, Teerã reconheceu o papel de Islamabad nas tentativas de mediação.

O Irã também autorizou a passagem de embarcações paquistanesas pelo Estreito de Ormuz, em meio às restrições logísticas provocadas pelo conflito.

Tensões militares e negociações paralelas ampliam incerteza

Apesar dos canais diplomáticos, o cenário segue marcado por desconfiança entre as partes. O Irã evita reconhecer negociações diretas com os Estados Unidos, embora tenha enviado respostas a propostas americanas por meio do Paquistão.

Autoridades iranianas também elevaram o tom contra Washington. O presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, acusou os EUA de combinarem discurso diplomático com preparação militar.

Segundo ele, há movimentação de tropas americanas na região, incluindo o envio recente de cerca de 5 mil fuzileiros navais ao Golfo Pérsico e reforço de embarcações militares.

O governo iraniano afirma que responderá a qualquer ofensiva, enquanto os EUA mantêm pressão militar e diplomática simultaneamente.
Acompanhe tudo sobre:IrãIrã - PaísGuerras

Mais de Mundo

EUA mantêm agentes do ICE em aeroportos até operações voltarem ao normal

Exército de Israel afirma estar próximo de atingir metas contra produção de armas do Irã

Partido diz que María Corina deve retornar à Venezuela 'nos próximos dias'

Rússia cobra implementação de propostas dos EUA para fim da guerra na Ucrânia

Mais na Exame

Mundo

EUA mantêm agentes do ICE em aeroportos até operações voltarem ao normal

Minhas Finanças

Uma aposta leva sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

Guia do Eleitor

Eleições 2026: o que faz um Deputado Federal e qual é o seu salário?

Pop

'Amor no Espectro' retorna com 4ª temporada em abril na Netflix