Covas lidera em SP, super quinta de balanços e tudo para ler hoje

No Radar: covid, Moderna, OPEP+ e o que mais move o mercado

Mercado pausa rali da vacina e volta atenções para aumento dos casos de coronavírus; EUA volta a bater recorde

DataFolha: Covas sobe a 32%; Boulos atinge 16% e Russomanno cai para 14%

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, foi realizada nos dias 9 e 10 com 1.512 eleitores da capital paulista

Arezzo, Vivara, Natura, Centauro: investidor quer saber como será o amanhã

Balanço do terceiro trimestre deve mostrar recuperação dos setores de varejo e bens de consumo, mas há dúvida sobre desempenho sem o auxílio emergencial

Após novo Xbox, PS5 é lançado e fecha a semana dos novos consoles

As estimativas para as vendas são boas. Segundo a consultoria de dados alemã Statista, a expectativa de vendas para 2020 é de 4,6 milhões de unidades

Toyota investe R$ 1,1 bilhão em gestão de frota e vai brigar com locadoras

A montadora, em parceria com a gigante japonesa Mitsui, vai entrar pesado no negócio de aluguel corporativo

3R Petroleum estreia na bolsa com IPO que desafia a onda ESG

Empresa especializada na extração de petróleo e gás em campos maduros movimentou 690 milhões de reais com sua oferta, abaixo do valor estimado

Site reúne serviços de saúde populares por a partir de R$ 7,29/mês

Seg2Go permitirá personalizar pacotes de consultas de telemedicina e presenciais, exames e seguro para internação

Candidatos à prefeitura de SP fazem último debate antes das eleições

O evento começa às 22 horas e será transmitido ao vivo pela TV Cultura; o prefeito de SP, Bruno Covas, é favorito, como mostram as pesquisas

Candidatos ricos receberam mais de R$ 13 milhões em auxílio emergencial

Cerca de 11 mil candidatos que declararam patrimônio superior a 300 mil reais receberam auxílio emergencial. Governo cancelou pagamento dos benefícios

TSE adia eleições em Macapá em meio a protestos contra rodízio de energia

O adiamento vale somente para Macapá e abrange o primeiro e o segundo turno. A nova data do pleito ainda não foi definida

PIB do Reino Unido cresce 15,5% no 3º trimestre

A economia do Reino Unido cresceu 1,1% em setembro na comparação com agosto, abaixo do esperado

JBS tem resultado acima do esperado no 3º tri, com lucro de R$3,1 bilhões

Resultado foi impulsionado pelo forte desempenho das unidades da empresa nos Estados Unidos e no Brasil, além de redução nas despesas financeiras

Emirates tem primeiro prejuízo semestral em 30 anos

O faturamento no semestre, encerrado em 30 de setembro, foi 75% menor que no mesmo período de 2019, a US$ 3,2 bilhões

Rumo bate recorde de volumes no 3º trimestre, mas lucro cai 54%

O lucro da Rumo caiu em meio ao declínio de tarifas de transporte ferroviário e despesas com a renovação antecipada da Malha Paulista

Risco de pegar covid-19 é mais alto em hotéis, academias e restaurantes

Os pesquisadores das universidades de Stanford e de Northwestern observaram, principalmente, dados de localizações dos indivíduos estudados

Processador próprio da Apple pode aumentar vendas do MacBook?

Expectativa da empresa é que, com o novo componente, reverta uma queda nas vendas dos computadores pessoais

Biden nomeia conselheiro como chefe de gabinete

Biden nomeou Ron Klain, um experiente assessor democrata que foi seu chefe de gabinete quando era vice-presidente de Obama

Papa pede orações para que a inteligência artificial ajude a humanidade

Pontífice destacou que o avanço da tecnologia pode ajudar a diminuir a desigualdade no planeta

Embaixada da China revida sobre parceria Brasil-EUA no 5G: “Discriminação”

O Brasil participará da iniciativa Clean Network, que pode excluir empresas chinesas do 5G. Nos bastidores, a Huawei se prepara para entrar na Justiça

Subsecretário dos EUA diz que país se une contra 5G da China

Sem mencionar Joe Biden, o subsecretário de Trump diz que nada muda com um democrata na Casa Branca

Rede Latitud, do fundador do VivaReal, quer ajudar startups iniciantes

Criado por Brian Requarth, Gina Gotthilf e Yuri Danielchenko, grupo de empreendedores quer aconselhar centenas de startups em estágio inicial

Cachorra “falante” do TikTok intriga cientistas. Treino ou inteligência?

Bunny é uma cachorra de mais de um ano de idade que consegue se comunicar com seus donos por meio de botões com palavras

“A pandemia foi muito positiva para o grupo SMZTO”, diz “shark” Semenzato

Um dos investidores da 5ª temporada do Shark Tank Brasil, o empresário, sócio de empresas como Embelleze e Espaçolaser, fala sobre negócios e o reality

Nesta quinta-feira (12), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

No Brasil, são liberados os dados do setor de serviços no mês de setembro.

