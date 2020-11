Site reúne serviços de saúde populares por a partir de R$ 7,29/mês

A consultoria e corretora de benefícios It´sSeg lançou um site para reunir e vender serviços de saúde populares para trabalhadores que não têm planos de saúde.

A plataforma Seg2Go vai oferecer pacotes que podem incluir consultas de telemedicina, consultas presenciais, exames, seguros de internação e outros serviços tanto para indivíduos como famílias. O usuário poderá escolher o número de consultas por ano, se quer adicionar o seguro internação, um mini checkup por ano, entre outros itens.

Os serviços custam a partir de R$ 7,29 por mês, caso de um pacote que inclui consultas de telemedicina e também especialidades como serviços de nutrição e atendimento psicológico, sem restrição de quantidade mensal. Já com R$ 20 será possível contratar um pacote combinado de telemedicina e descontos em consultas presenciais.

O seguro mais completo, que também inclui até 50% de desconto em medicamentos, exames laboratoriais e seguro internação, custa cerca de R$ 75 por mês, dependendo do perfil. A contratação dos pacotes terá, necessariamente, de ser anual, e poderá ser parcelada em até 10 vezes.

O seguro para o caso de internação e cirurgias oferece indenizações de R$ 5 mil a R$ 15 mil. O pagamento é feito mesmo que o contratante tenha realizado a cirurgia no SUS. “Com este serviço vamos cobrir uma fragilidade grande das famílias que é a falta de reservas para emergências médicas”, diz Thomaz Menezes, CEO da It´sSeg.

Os serviços disponíveis na plataforma são oferecidos por parceiros. Para consultas presenciais, a cobertura será dada pela rede Dr Consulta. Já atendimentos de telemedicina serão feitos por diversos fornecedores, entre eles a Conexa. Já no caso de pacotes de exames laboratoriais a plataforma tem 22 mil credenciados em todos o país.

Primeira fase

A plataforma será aberta em três meses para consumidores em geral, famílias e indivíduos que não conseguem contratar um plano de saúde. Nesta primeira fase, a Seg2Go vai apenas oferecer pacotes para os RHs das 1.000 companhias de médio e grande portes já atendidas pela consultoria. “Muitas delas não conseguem oferecer planos de saúde para todos os colaboradores. Vamos dar a possibilidade de oferecer os serviços de saúde inclusive com subsídios”, explica Menezes.

Mesmo no caso de empresas que conseguem oferecer o benefício muitas vezes o funcionário não consegue pagar o plano para membros da família ou até para si mesmo, nos casos em que seja subsidiado, complementa o executivo. “Um dos nossos clientes tem 22 mil funcionários, e apenas 5 mil funcionários usam plano de saúde.”

O projeto surgiu em um laboratório de inovação criado pela companhia no ano passado. A It´sSeg foi criada em 2014 por Menezes, que foi presidente da Sulamérica Seguros e o fundo britânico Actis, que tem mais de US$ 10 bilhões de ativos sob gestão ao redor do mundo. Desde a sua criação a companhia fez 10 aquisições e atualmente administra uma carteira de 1,2 milhão de vidas, que deve movimentar este ano R$ 2,3 bilhões em prêmios de seguros.