Processador próprio da Apple pode aumentar vendas do MacBook?

A Apple anunciou durante evento o M1, o primeiro chip para computadores e laptops desenvolvido pela empresa. De acordo com a companhia, o chip é pequeno em tamanho, mas com grande poder de processamento, segurança e eficiência energética. A tecnologia do novo processador supera a da antiga fornecedora Intel, e de outras principais concorrentes, como Qualcomm e MediaTek. A empresa repetiu a fórmula que tinha com os chips de iPhone, o A14 Bionic, e criou um processador com 5 nanometros.

O lançamento de um chip próprio coincide com a queda de faturamento com vendas de computadores pessoais na receita da companhia americana. Mesmo gerando US$ 28,6 bilhões em receitas em 2020, esse valor é baixo em comparação do total faturado pela empresa. O que em 2000 já representou 86,2% do faturamento da Apple, em 2020 caiu para apenas 10,4% do total.

O produto que era crucial para o faturamento da empresa, teve queda conforme novos lançamentos de sucesso foram entrando no mercado, como o iPod, iPad, iPhone e Apple Watch. O movimento de mercado tornou o celular como protagonista e o PC, coadjuvante.

Apesar da queda de vendas de computadores pessoais atingir todo o setor nos últimos anos, pesquisa da consultoria Canalys mostra que a pandemia do novo coronavírus trouxe nova vida ao segmento. Com o aumento da demanda por computadores devido à implementação do home office, as vendas tiveram o maior crescimento dos últimos 10 anos no terceiro trimestre de 2020, alcançado 79,2 milhões de unidades vendidas.

Fazer todo o processo produtivo pode nem sempre ser lucrativo. Por isso, toda a indústria de computadores usa chips da Intel ou AMD — sua concorrente direta. Mas, com a Intel diminuindo o ritmo de mudança nos processadores, a Apple corria o risco de ser ultrapassada pelos seus concorrentes. Mesmo sendo apenas a quarta no mercado de vendas de laptops — atrás da Lenovo, HP e Dell — a empresa mais valiosa do mundo pode aproveitar a onda para que o MacBook volte a figurar entre seus produtos de maior faturamento.

Os valores dos novos MacBooks no Brasil já foram revelados e podem chegar até R$19 mil. Os novos laptops estarão disponíveis na opção MacBook Air, MacBook Pro e MacBook Mini — sendo que o último é um pouco mais barato do que os outros dois.

Confira os valores dos MacBooks:

Macbook mini

256 GB: 8.699 reais

512 GB: 11.199 reais

MacBook Air

256 GB: 12.999 reais

512 GB: 16.099 reais

MacBook Pro 13 Polegadas: