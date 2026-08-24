Parceria vai combater a escassez de mão de obra na construção civil 

Enquanto a construção civil se mantém como um dos principais motores do emprego formal no país, ultrapassando a marca de 3 milhões de postos de trabalho com carteira assinada.

Segundo dados recentes do Caged, o setor enfrenta os desafios econômicos ao mesmo tempo que convive com um paradoxo estrutural, apontado pelo Barômetro da Construção Sustentável: há um déficit acentuado de profissionais qualificados para lidar com as novas exigências do mercado.

Com a modernização do setor, o trabalhador precisa ser capaz de operar sistemas construtivos industrializados (como drywall, revestimentos de alta performance e isolamento térmico/acústico) que exigem precisão técnica e otimização inteligente de recursos.

Para sustentar o nível de empregabilidade, elevar a renda média do trabalhador (que hoje atinge uma média de dois salários mínimos) e combater o gargalo de produtividade, iniciativas privadas e parcerias estratégicas, como a união entre a Saint-Gobain e o SENAI-SP, somadas ao lançamento da plataforma digital gratuita Parceiro Saint-Gobain,

tornam-se importantes agentes impulsionadores da capacitação de mão de obra para o setor no país.

Saint-Gobain & SENAI-SP

O novo acordo firmado entre a Saint-Gobain e a unidade do SENAI-SP no Tatuapé (SP), direciona esforços para a industrialização da construção civil, fornecendo a gama completa de componentes para sistemas de drywall, revestimentos, impermeabilização, coberturas e acabamentos.

A parceria estrutura e expande uma colaboração de longa data entre as duas instituições incluindo no novo formato a doação de produtos e materiais da Saint-Gobain para atividades educacionais, a capacitação técnica para os instrutores do SENAI-SP, visitas técnicas de alunos e professores às unidades da Saint-Gobain e oportunidade de desenvolvimento conjunto de novas atividades formativas adaptadas às exigências atuais da indústria.

“A formalização desta parceria reforça o compromisso da Saint-Gobain com a qualificação profissional e com a prosperidade da construção leve e sustentável no Brasil”, reflete Gustavo Siqueira, Vice-Presidente de RH e Public Affairs da Saint-Gobain para América Latina.

O Ecossistema Digital Saint-Gobain

Complementando a formação presencial, a companhia anuncia o lançamento da plataforma digital Parceiro Saint-Gobain, direcionada à mão de obra e aos gestores do setor de construção civil, que oferece trilhas de aprendizagem gratuitas e certificadas.

A plataforma atende pedreiros, aplicadores, instaladores, impermeabilizadores, montadores de drywall, mestres de obras, empreiteiros, arquitetos e engenheiros.

O objetivo da iniciativa é garantir a devida instrução técnica sobre os materiais, padronizar a execução de serviços e reduzir os índices de retrabalho e desperdício de recursos.

"Acreditamos que investir na capacitação e no desenvolvimento dos profissionais da construção civil é fundamental para o crescimento sustentável do setor”, conclui Vinícius Araújo, Diretor Sênior de Estratégia e Marketing da Saint-Gobain para América Latina.