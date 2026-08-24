Conselho da Braskem aprova pedido de recuperação extrajudicial para dívida de US$ 10,9 bi

O Conselho de Administração da Braskem (BRKM5) aprovou o ajuizamento do pedido de recuperação extrajudicial da companhia e de algumas de suas controladas. A decisão foi comunicada ao mercado por meio de fato relevante e marca uma nova etapa NO processo de reestruturação financeira que a petroquímica vinha costurando com seus credores ao longo do ano.

A recuperação extrajudicial é um instrumento que permite a uma empresa renegociar suas dívidas com credores sem passar pelo trâmite mais longo da recuperação judicial. A companhia leva à Justiça um plano que já conta com o apoio de parte relevante dos credores e pede que ele seja homologado.

Segundo o comunicado, o objetivo é reestruturar obrigações financeiras quirografárias que somam cerca de US$ 10,9 bilhões. A Braskem ressaltou que o pedido tem escopo estritamente financeiro e não afeta fornecedores, clientes e demais parceiros, cujos contratos seguem em vigor e sendo cumpridos normalmente.

Um ambiente estável para negociar

De acordo com o fato relevante, a intenção da companhia ao recorrer à recuperação extrajudicial é assegurar um ambiente jurídico estável, protegido e adequado para negociar e implementar a reestruturação de suas obrigações financeiras. O protocolo formal do pedido será feito assim que os documentos pertinentes estiverem formalizados.

O comunicado também dá continuidade a fatos relevantes divulgados pela companhia em setembro de 2025 e em junho de 2026, quando a Braskem já sinalizava a busca por mecanismos de proteção enquanto negociava com seus credores.

Como a Braskem chegou até aqui

A Braskem avaliava recorrer à recuperação judicial ou a outros mecanismos de proteção contra credores, em meio a dívidas, buscando preservar caixa e reorganizar obrigações num momento em que enfrentava dificuldades para honrar compromissos futuros. Agências de notícia davam conta de que a companhia estudava tanto um pedido de proteção cautelar quanto alternativas mais amplas.

O pano de fundo do aperto financeiro ficou evidente no balanço divulgado no início do ano. A Braskem reportou prejuízo de R$ 10,3 bilhões, valor que dobrou em relação ao registrado um ano antes. O resultado reflete o momento difícil enfrentado pela empresa, pressionada por um ciclo de baixa no setor petroquímico e pelos impactos financeiros ligados ao evento geológico em Alagoas, tema mencionado no próprio fato relevante.

A companhia informou que manterá o mercado atualizado sobre os próximos passos e que disponibilizará os documentos relacionados ao pedido nos sites de relações com investidores, da CVM e da B3. Os próximos meses devem definir o desenho da nova estrutura de capital da petroquímica e o formato final do acordo com os credores.