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Nvidia pode investir na Perplexity em rodada que avalia startup em US$ 30 bilhões

Startup foi avaliada em US$ 20 bilhões na última rodada e agora negocia captação que pode elevar seu valor em mais de 50%

Perplexity: Nvidia negocia rodada de investimento (Jaque Silva/Getty Images)

Perplexity: Nvidia negocia rodada de investimento (Jaque Silva/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 12h35.

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A Nvidia está em conversas para investir na Perplexity como parte de uma rodada de investimento que avaliaria a startup de buscas com inteligência artificial (IA) em mais de US$ 30 bilhões, segundo o The Information, que cita pessoas com conhecimento das discussões.

A rodada, ainda em negociação, giraria em torno de bilhões de dólares e elevaria o valuation da empresa em mais de 50% em relação à última captação.

A Nvidia já é investidora da Perplexity desde rodadas anteriores, ao lado de nomes como o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o grupo japonês SoftBank.

Um crescimento acelerado de valuation

A Perplexity vem dobrando de valor em ciclos curtos nos últimos dois anos. A startup saiu de US$ 9 bilhões no fim de 2024 para US$ 14 bilhões em maio deste ano, chegou a US$ 18 bilhões em julho e foi avaliada em US$ 20 bilhões em uma rodada fechada em setembro, também de acordo com o The Information. Uma nova rodada acima de US$ 30 bilhões marcaria outro salto expressivo em menos de um ano.

O aumento no interesse de investidores acompanha a ambição declarada da empresa: em agosto, a Perplexity fez uma oferta não solicitada de US$ 34,5 bilhões — em dinheiro — para comprar o navegador Chrome, do Google, avaliação que, à época, já superava o próprio valuation da startup.

Segundo o The Information, as negociações com a Nvidia também já incluíram, em algum momento, a possibilidade de um acordo de licenciamento de tecnologia entre as duas empresas, além do aporte em ações — detalhes que o veículo não divulgou por completo em sua reportagem, disponível apenas para assinantes.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaPerplexity
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