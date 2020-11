Papa pede orações para que a inteligência artificial ajude a humanidade

O mais recente pedido de orações do Papa Francisco está relacionado com tecnologia. O pontífice pediu que fiéis rezem para que os avanços de tecnologias como inteligência artificial e robótica possam ajudar a diminuir a desigualdade entre os povos. Para ele, as duas tecnologias devem “servir sempre à humanidade”.

Francisco informou que a inteligência artificial está “no centro da mudança histórica que o mundo está experimentando”. Engana-se, assim, quem pensa que a preocupação do líder da Igreja Católica está relacionada com uma possível (e hollywoodiana) rebelião das máquinas. O temor é de que a tecnologia não seja aproveitada para criar um mundo mais igualitário.

A mensagem faz parte de uma série de vídeos que o Vaticano divulga mensalmente em que o Papa Francisco pede orações para determinadas causas. Em setembro, o pontífice pediu que os católicos rezassem pelo compartilhamento de recursos do planeta, enquanto as orações do mês de agosto foram voltadas para a preservação do mundo marinho.

O pedido de oração foi compartilhado no YouTube (e pode ser visto no vídeo abaixo). “Se o progresso tecnológico contribui com o aumento da desigualdade, então ele não é o verdadeiro progresso”, disse. “A robótica pode tornar possível um mundo melhor se estiver associada ao bem comum.”

Esta não foi a primeira vez que o Papa esteve envolvido em questões de tecnologia. Durante o mês de fevereiro deste ano, o pontífice recebeu executivos de empresas como IBM e Microsoft para discutir o desenvolvimento de uma inteligência artificial mais justa e confiável e que não reproduza preconceitos humanos.