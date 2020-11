Candidatos à prefeitura de SP fazem último debate antes das eleições

A três dias do primeiro turno, os candidatos à prefeitura de São Paulo participam nesta quinta-feira (12) do último debate antes das eleições municipais, que acontecem no próximo domingo. O evento começa às 22 horas e será transmitido pela TV Cultura.

O prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), segue com a liderança na disputa, com 32% das intenções de votos, como mostra pesquisa Ibope divulgada na última segunda-feira, 9. O tucano mostrou uma melhora em relação ao último levantamento, de 30 de outubro, quando vinha com 26%.

No segundo lugar, há um empate técnico entre o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que vem com 13% das intenções, a mesma cifra da pesquisa anterior, Celso Russomano (Republicanos), com 12% ante 20% da pesquisa anterior e Márcio França (PSB), com 11% ante 10% vistos anteriormente. O candidato do PT, Jilmar Tatto, se manteve com 6%.

O debate de hoje, que será sediado do Memorial da América Latina, é o segundo transmitido por uma emissora de TV até agora, em função dos cuidados que vem sendo adotados pela pandemia do coronavírus. Em outubro, a Band também transmitiu o evento.

Na quarta-feira (11), os quatro candidatos que lideram a pesquisa participaram de debate promovido por Folha de S. Paulo e UOL. Entre rusgas e provocações, os candidatos quase não citaram a pandemia de covid-19.

Boulos e Covas foram os que mais falaram. O candidato do PSOL voltou a prometer um programa de renda básica para a população e foi questionado pelo tucano sobre responsabilidade fiscal. Boulos também foi acusado por França de ter pouca experiência para gerir a cidade e acusou o candidato do PSB de ter deixado um legado elitista quando foi governador do estado.