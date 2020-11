No Radar: covid, Moderna, OPEP+ e o que mais move o mercado

Depois de notícias sobre vacinas e eleições americanas impulsionarem as bolsas de valores nos últimos dias, o rali dá sinais de ter terminado. Com as atenções de volta ao avanço dos casos de coronavírus no mundo, os principais índices de ações recuam nesta quinta-feira, 12, enquanto a busca por ativos de segurança derruba em mais de 4% o rendimento dos títulos americanos de 10 anos.

Nos Estados Unidos, o número de infecções já registradas supera 10,4 milhões, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. E a quantidade segue crescendo mais rápido do que nunca. Na quarta-feira, 11, o país voltou a registrar recorde de novos casos, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 140.000 em menos de 24h.

Moderna

Apesar do avanço do coronavírus seguir firme no mundo, a biofarmacêutica Moderna informou que pode trazer novidades em breve sobre a vacina que desenvolve contra a doença. Na noite de quarta, a empresa informou ter feito testes suficientes para analisar a eficácia do produto. No pré-mercado, as ações da Moderna sobem mais de 5%. O anúncio ocorre dias após a Pfizer ter afirmado que sua vacina teve 90% de eficácia em testes com mais de 40.000 voluntários.

OPEP+

Ainda que a segunda onda de contaminação aumente as incertezas sobre a demanda por petróleo no mundo, a commodity é negociada próxima da estabilidade nesta manhã, mesmo após já ter se valorizado cerca de 10% na semana. Entre os fatores que ajudam a sustentar o preço estão as negociações na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+). Segundo fontes da Bloomberg, o grupo de países que inclui a Rússia deve adiar o aumento de produção, que estava programada para janeiro. Na quarta, a OPEP reduziu mais uma vez a estimativa de demanda devido ao persistente avanço do coronavírus.

Serviços

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irá divulgar nesta manhã dados de serviços referentes ao mês de setembro. A expectativa do mercado é a de que o setor, mais afetado pela pandemia, apresente queda de 7,8% na comparação anual.

Estreia na B3

As ações da petroleira 3R Petroleum começam a ser negociadas nesta quinta na B3. A empresa, que arrecadou 690 milhões de reais em oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), teve seus papéis precificados a 21 reais, abaixo da faixa indicativa entre 24,50 reais e 31,50 reais.

Dados nos EUA

Nos Estados Unidos, serão divulgados os dados de estoque de petróleo e os números semanais de pedidos de seguro desemprego. O mercado espera que os pedidos voltem a renovar o menor patamar desde março, ficando em 735.000. Na última semana, foram registrados 751.000 pedidos.

Balanços

Alliar (AALR3), Arezzo (ARZZ3), B3 (B3SA3), Banco Inter (BIDI11), Biosev (BSEV3), BR Malls (BRML3), Copel (CPLE6), C&A (CEAB3) Cyrela (CYRE3), Eneva (ENEV3), Energisa (ENGI11), Even (EVEN3), EZTec (EZTC3) Hapvida, (HAPV3), Natura (NTCO3), Oi (OIBR3), Randon (RAPT4), Sul America (SULA11), Sabesp (SBSP3) irão apresentar resultado do terceiro trimestre nesta noite. O balanço da Bradespar (BRAP4) e Light (LIGT3) deve sair antes do início do pregão.

Na noite de ontem, divulgaram balanço as seguintes empresas: JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3), MRV (MRVE3), Via Varejo (VVAR3) Eletrobras (ELET3), Enauta (ENAT3), Taesa (TAEE11), Rumo (RAIL3), CCR (CCRO3), Wilson Sons (WSON3), Guararapes (GUAR3), Tecnisa (TCSA), Alupar (ALUP11), Metal Leve (LEVE3), Aliansce Sonae (ALSO3) e Fras-Le (FRAS4). Confira o resumo dos resultados aqui.