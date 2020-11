Rede Latitud, do fundador do VivaReal, quer ajudar startups iniciantes

Depois de anos de experiência no mercado de tecnologia, os executivos Brian Requarth (ex-VivaReal), Gina Gotthilf (ex-Duolingo e ex-Tumblr) e Yuri Danielchenko (ex-Escale) decidiam se unir para ajudar outros empreendedores novatos a prosperar na área. Nesta quinta-feira (12), os três lançam oficialmente a Latitud, uma nova rede de empreendedorismo e mentoria voltada para startups early-stage (em estágio inicial).

O objetivo é servir como um ponto de contato entre empreendedores experientes e fundadores de startups iniciantes— além de investidores —, para que eles possam trocar experiências e buscar soluções para problemas do dia a dia das empresas, além de ajudar no processo de levantar capital e fazer contato com outras pessoas do ramo.

As startups poderão participar de rodadas de conversas com empreendedores e sessões de mentoria. Inicialmente, 100 startups serão selecionadas e devem participar de um programa de quatro semanas. A ideia é formar outras turmas em seguida.

A Latitud em si não fará investimentos nas empresas, mas ajudará no contato com investidores em startups. Em um primeiro demo day (espécie de apresentação de startups) realizado em outubro, os empreendedores puderam mostrar suas ideias a cerca de 100 investidores.

Startups interessadas em participar do programa podem ser inscrever por meio do link https://latitude-fellowship.paperform.co/. A ideia é reunir empreendedores não só do Brasil, como também de outros países da América Latina.

Os fundadores da rede acreditam que podem ajudar as startups com os seus conhecimentos e contatos adquiridos ao longo dos anos. O americano Brian Requarth, por exemplo, foi cofundador do marketplace de imóveis VivaReal em 2009, que depois se uniu ao Grupo Zap (e recentemente vendido para a OLX). Requarth também é investidor em mais de 40 startups, incluindo QuintoAndar, Quero Educação e Liftit.

A brasileira Gina Gotthilf fez carreira nos Estados Unidos trabalhando em empresas de tecnologia como o aplicativo de idiomas Duolingo e o site Tumblr. Ela foi responsável pela internacionalização do site antes de ele ser comprado pelo Yahoo. Já Yuri Danilchenko foi diretor de tecnologia — ou Chief Technology Officer (CTO) — da startup brasileira marketing digital Escale, que recebeu investimentos dos fundos Kaszek Ventures e Redpoint eventures.