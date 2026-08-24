Yduqs confirma tratativas para combinação de negócios com Afya; ação dispara 12%

As ações da Yduqs (YDUQ3) operam com a maior valorização do Ibovespa na manhã desta segunda-feira, 24. Os papéis avançavam 12% por volta das 11h (horário de Brasília), negociados a R$ 8,81. A empresa confirmou, via fato relevante, que mantém conversas com a Afya, empresa de educação médica listada na Nasdaq, sobre uma possível combinação de negócios entre as duas companhias. O esclarecimento foi divulgado após notícia veiculada esta manhã no jornal O Globo.

A companhia informou que as tratativas estão em estágio inicial. Até o momento, não existe qualquer acordo, contrato ou compromisso vinculante entre as partes, nem obrigação assumida pela Yduqs, pela Afya ou por seus acionistas e administradores em relação à potencial operação.

A Yduqs também ressaltou que não há garantia de que as conversas resultem na assinatura de documentos definitivos ou na conclusão de qualquer transação. É uma negociação preliminar, sem desfecho assegurado.

No comunicado, a empresa afirmou que avalia continuamente oportunidades estratégicas no curso normal de seus negócios e que sempre viu méritos estruturais na consolidação do setor de educação. Segundo a companhia, esse movimento representa uma alavanca relevante para a geração de valor aos acionistas.

A Yduqs disse ainda que manterá acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos do tema, conforme a legislação e a regulamentação aplicáveis.