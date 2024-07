NBC bate recorde e alcança R$ 7 bilhões em renda publicitária em Paris 2024

A NBCUniversal, subsidiária do conglomerado de mídia Comcast, anunciou que as receitas de publicidade durante as Olimpíadas de Paris superaram o recorde de US$ 1,25 bilhão (R$ 7 bilhões), estabelecido nos Jogos de Tóquio 2020. Essa marca foi atingida graças à forte audiência que, por sua vez, elevou a demanda por inventários publicitários ainda disponíveis, segundo fontes próximas à empresa. As informações são da Bloomberg.

O aumento da audiência se deve, em grande parte, ao fuso horário mais favorável para o público norte-americano, em comparação com os Jogos de Tóquio. A cerimônia de abertura, por exemplo, atraiu mais de 28,6 milhões de telespectadores, o maior número desde as Olimpíadas de Londres em 2012. Durante o primeiro final de semana dos Jogos, a audiência média no horário nobre chegou a 34,5 milhões de espectadores, um aumento de 79% em relação a Tóquio.

De acordo com Mark Marshall, presidente de publicidade global e parcerias da NBCUniversal, os Jogos Olímpicos são únicos em termos de alcance, oferecendo aos anunciantes uma plataforma para alcançar cerca de 200 milhões de pessoas em apenas 17 dias.

Entre os patrocinadores que voltaram a anunciar nos Jogos de Paris, após ausência em Tóquio, está a Coca-Cola, destacando-se ainda a presença crescente de empresas de tecnologia, farmacêuticas e automotivas. Marshall destacou ainda que a experiência de Paris servirá de aprendizado para a organização dos próximos Jogos. A configuração dos eventos pela cidade e o uso de locais icônicos são estratégias que serão replicadas em Los Angeles.

Novidades nos anúncios

Além disso, as Olimpíadas de Paris de 2024 marcaram a primeira vez em que a NBCUniversal disponibilizou spots publicitários digitais programáticos, permitindo que pequenos negócios, como pizzarias locais ou zoológicos, comprassem espaços publicitários direcionados geograficamente por valores bem menores que os cobrados por anúncios nacionais.

Outra novidade foi a parceria da NBCUniversal com celebridades para ampliar o apelo dos Jogos, trazendo nomes como Elizabeth Banks, Leslie Mann, John Legend e Chrissy Teigen para Paris. Apesar das tentativas, a emissora não conseguiu fechar uma parceria com a cantora Taylor Swift devido à sua agenda de turnê.

Desde os Jogos de Tóquio, a NBCUniversal também adotou uma estratégia de compartilhamento de vídeos curtos nas redes sociais, reconhecendo que os espectadores preferem consumir clipes rápidos e dinâmicos, em vez de longos resumos. Em Paris, a empresa firmou parcerias com cerca de 27 influenciadores para aumentar o engajamento com as Olimpíadas.

Com 25% da receita publicitária proveniente de plataformas digitais, mais que o dobro das vendas em Tóquio, a NBCUniversal espera que essa participação aumente para 35% a 40% até os Jogos de Los Angeles, em 2028.