Após 'Jetski', Melody fatura R$ 50 milhões em 2025 e vê receita avançar 30%

A cantora Melody apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, usando uma fantasia de castor — em contraste com o capacete que passou a marcar sua imagem desde o lançamento de 'Jetski', em dezembro. A aparição não foi casual. Faz parte de uma campanha publicitária da rede de clínicas odontológicas Sorridents, uma das várias ações comerciais fechadas pela artista após o sucesso da música que domina o verão e o Carnaval 2026.

Lançada em parceria com Pedro Sampaio e MC Meno K, a faixa não apenas se firmou como hit, mas passou a funcionar como um novo impulso na carreira da artista. “Foi divisor de águas real. Não foi só música viral, foi posicionamento”, diz Melody a EXAME. “Abriu portas para mercados que antes olhavam para mim como promessa e depois passaram a me ver como marca consolidada. Aumentou shows, publis, streaming, tudo.”

O reflexo também aparece nos números. Em 2025, Melody afirma ter faturado R$ 50 milhões, considerando receitas de streaming, publicidade e shows. Segundo a cantora, o desempenho da faixa impulsionou um crescimento superior a 30% na receita. “2025 foi meu maior ano até agora. Hoje, não sou apenas cantora. Opero como um negócio, e minha imagem se tornou uma marca”, afirma a jovem, de 19 anos.

'Jetski' superou 140 milhões de streams no Spotify, somando consumo de áudio e vídeo. O desempenho colocou a faixa na liderança dos principais rankings de música no Brasil, incluindo Spotify, Apple Music, Deezer e YouTube.

No exterior, entrou no Top 100 Global do Spotify, alcançou a segunda posição em Portugal e atingiu o pico de nº 97 na Billboard Global 200, parada em que permaneceu por seis semanas. Em fevereiro de 2026, a canção voltou ao topo no Spotify Brasil e passou a ganhar novas posições na Billboard Global 200.

Para além das plataformas, a música ganhou tração no ambiente digital. O áudio passou a circular intensamente nas redes, com cerca de 200 mil criações em TikTok, Reels (Instagram) e Shorts (YouTube), consolidando-se entre os mais replicados do verão e do período de Carnaval.

“O crescimento foi fora da curva. Só no último mês, ganhei mais de 1 milhão de novos seguidores no TikTok e 600 mil no Instagram. ‘Jetski’ virou trend, challenge, meme… quando a música atravessa a cultura, os números escalam”, diz Melody.

O avanço de audiência teve impacto direto na dinâmica financeira. Segundo a cantora, o período desde dezembro registrou crescimento de múltiplos dígitos em relação ao ciclo anterior, acompanhado por alta no streaming, agenda de shows três vezes mais intensa e aumento da demanda publicitária.

Mesmo com a diversificação das frentes de receita, a música segue como principal fonte de faturamento. “A maior parte vem de shows, plataformas e direitos. Mas a publicidade já representa uma fatia muito relevante", diz ela, que não detalha valores. "Pretendo trabalhar minha imagem e minha marca pessoal de forma cada vez mais estratégica e intencional.”

O que explica o sucesso de Jetski?

Para Melody, o desempenho da faixa foi resultado de construção estratégica, ancorada na lógica de circulação digital. “Timing, TikTok, estética forte e coreografia fácil de replicar. A gente já lançou pensando em viralizar: teaser, bastidores, cortes estratégicos, parcerias com creators e incentivo para o público usar o áudio. Hoje, música sem estratégia digital não anda.”

Mesmo diante dos resultados, a artista afirma que o alcance superou as expectativas. “Sabia que era hit. Quando ouvi a versão final, falei: ‘essa vai’. Mas o tamanho que tomou foi maior do que eu imaginava — e eu sempre penso grande.”

Ao comentar os próximos passos da carreira, a cantora destaca a expansão internacional. A versão em espanhol da música foi lançada ontem e passa a integrar a estratégia de consolidação fora do Brasil.

“Quero que ‘Jetski’ seja só o começo da minha fase global. Melody não é só Brasil, é exportação. Eu sempre disse isso, mas agora estão me levando a sério.”

Informação séria em linguagem pop

Enquanto planeja a expansão da carreira internacional, Melody mantém no Brasil um ritmo intenso de campanhas publicitárias impulsionadas pelo sucesso de “Jetski”. Entre os movimentos recentes está a campanha de Carnaval da Sorridents, que contratou a cantora para uma ação centrada em saúde bucal.

A iniciativa se estrutura a partir de um carrossel com cantadas aprovadas pela artista, acompanhado do “Manual do Beijo de Carnaval”. Entre as frases, aparecem sugestões como “Perdi meu batom. Posso buscar na sua boca?” e “Feat do momento? Sua boca + a minha. Já é?”. O conteúdo associa humor, cuidados com o sorriso e a mensagem de consentimento.

Para Ayla Meireles, CEO da AMB Com e responsável pela criação da campanha, o desafio foi traduzir um tema técnico para o território cultural do momento. “Saúde bucal é, sim, coisa séria. Mas estabelecer diálogos e levar informação por meio de uma estratégia simples e de massa é a maneira mais eficiente de gerar conexão com o público”, afirma.

Segundo a executiva, o Carnaval impõe barreiras naturais de atenção. “É um período em que o foco das pessoas está orientado para outros estímulos e marcas. Sem conexão real e criatividade, a mensagem simplesmente não entra.

A estratégia começou com uma imagem concebida para gerar estranhamento e curiosidade nas redes. Melody apareceu usando a cabeça do castor Nestor, mascote da Sorridents, no lugar do capacete que se tornou assinatura visual de suas apresentações — referência direta à estética da moto aquática que inspira 'Jetski'.

A amarração veio em seguida, com um post em formato carrossel nas redes da cantora trazendo sugestões de cantadas para abordar o crush no Carnaval, ancoradas em trocadilhos e linguagem jovem. A campanha adota como eixo central a mensagem “não é não”, conectando linguagem digital e educação em saúde.

“Quando a agência AMB Com nos trouxe a ideia do Manual do Beijo, entendemos que havia ali uma oportunidade de alinhar timing cultural e responsabilidade social”, afirma Bruno Varella, diretor de marketing da Sorridents.

Segundo o executivo, em um período como o Carnaval, para uma rede de clínicas odontológicas, estabelecer diálogo direto com o consumidor final representa um movimento naturalmente disruptivo. “É justamente nesse contexto que surgem as principais oportunidades. A presença da Melody, associada a um dos hits de maior circulação no período, amplia a capacidade de inserção da mensagem em um ambiente marcado por alta competição por atenção.”

Dados da Abrasel indicam que o Carnaval mobiliza milhões de foliões nas principais capitais brasileiras, com impacto econômico bilionário em setores como turismo, alimentação e entretenimento. Estudos globais de marketing mostram que mais de 70% dos consumidores têm maior propensão a lembrar de marcas associadas a ativações conectadas ao contexto emocional de grandes eventos, especialmente quando a música atua como vetor central da experiência.

“Depois da música, vieram várias propostas, principalmente de moda, beleza e lifestyle", diz Melody. "Gosto de fazer publicidade quando existe uma mensagem real por trás. Fechamos algumas estratégicas e recusamos outras, porque hoje escolho com cuidado onde coloco minha imagem. Não é só sobre dinheiro. É sobre conexão com meu público e, principalmente, sobre o que acredito.”