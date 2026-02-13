Após 'Jetski', Melody fatura R$ 50 milhões em 2025 e vê receita avançar 30%

Marketing

Hit em parceria com Pedro Sampaio impulsionou shows, streaming e contratos publicitários; cantora de 19 anos agora mira expansão internacional

Melody em ação da Sorridents: após o sucesso de 'Jetski', a cantora intensificou campanhas publicitárias impulsionadas pelo desempenho do hit (Divulgação)

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16h28.

Última atualização em 13 de fevereiro de 2026 às 16h36.

A cantora Melody apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, usando uma fantasia de castor — em contraste com o capacete que passou a marcar sua imagem desde o lançamento de 'Jetski', em dezembro. A aparição não foi casual. Faz parte de uma campanha publicitária da rede de clínicas odontológicas Sorridents, uma das várias ações comerciais fechadas pela artista após o sucesso da música que domina o verão e o Carnaval 2026.

Lançada em parceria com Pedro Sampaio e MC Meno K, a faixa não apenas se firmou como hit, mas passou a funcionar como um novo impulso na carreira da artista. “Foi divisor de águas real. Não foi só música viral, foi posicionamento”, diz MelodyEXAME. “Abriu portas para mercados que antes olhavam para mim como promessa e depois passaram a me ver como marca consolidada. Aumentou shows, publis, streaming, tudo.”

O reflexo também aparece nos números. Em 2025, Melody afirma ter faturado R$ 50 milhões, considerando receitas de streaming, publicidade e shows. Segundo a cantora, o desempenho da faixa impulsionou um crescimento superior a 30% na receita. “2025 foi meu maior ano até agora. Hoje, não sou apenas cantora. Opero como um negócio, e minha imagem se tornou uma marca”, afirma a jovem, de 19 anos.

'Jetski' superou 140 milhões de streams no Spotify, somando consumo de áudio e vídeo. O desempenho colocou a faixa na liderança dos principais rankings de música no Brasil, incluindo Spotify, Apple Music, Deezer e YouTube.

No exterior, entrou no Top 100 Global do Spotify, alcançou a segunda posição em Portugal e atingiu o pico de nº 97 na Billboard Global 200, parada em que permaneceu por seis semanas. Em fevereiro de 2026, a canção voltou ao topo no Spotify Brasil e passou a ganhar novas posições na Billboard Global 200.

Para além das plataformas, a música ganhou tração no ambiente digital. O áudio passou a circular intensamente nas redes, com cerca de 200 mil criações em TikTok, Reels (Instagram) e Shorts (YouTube), consolidando-se entre os mais replicados do verão e do período de Carnaval.

“O crescimento foi fora da curva. Só no último mês, ganhei mais de 1 milhão de novos seguidores no TikTok e 600 mil no Instagram. ‘Jetski’ virou trend, challenge, meme… quando a música atravessa a cultura, os números escalam”, diz Melody.

O avanço de audiência teve impacto direto na dinâmica financeira. Segundo a cantora, o período desde dezembro registrou crescimento de múltiplos dígitos em relação ao ciclo anterior, acompanhado por alta no streaming, agenda de shows três vezes mais intensa e aumento da demanda publicitária.

Mesmo com a diversificação das frentes de receita, a música segue como principal fonte de faturamento. “A maior parte vem de shows, plataformas e direitos. Mas a publicidade já representa uma fatia muito relevante", diz ela, que não detalha valores. "Pretendo trabalhar minha imagem e minha marca pessoal de forma cada vez mais estratégica e intencional.”

O que explica o sucesso de Jetski?

Para Melody, o desempenho da faixa foi resultado de construção estratégica, ancorada na lógica de circulação digital. “Timing, TikTok, estética forte e coreografia fácil de replicar. A gente já lançou pensando em viralizar: teaser, bastidores, cortes estratégicos, parcerias com creators e incentivo para o público usar o áudio. Hoje, música sem estratégia digital não anda.”

Mesmo diante dos resultados, a artista afirma que o alcance superou as expectativas. “Sabia que era hit. Quando ouvi a versão final, falei: ‘essa vai’. Mas o tamanho que tomou foi maior do que eu imaginava — e eu sempre penso grande.”

Ao comentar os próximos passos da carreira, a cantora destaca a expansão internacional. A versão em espanhol da música foi lançada ontem e passa a integrar a estratégia de consolidação fora do Brasil.

“Quero que ‘Jetski’ seja só o começo da minha fase global. Melody não é só Brasil, é exportação. Eu sempre disse isso, mas agora estão me levando a sério.”

Informação séria em linguagem pop

Enquanto planeja a expansão da carreira internacional, Melody mantém no Brasil um ritmo intenso de campanhas publicitárias impulsionadas pelo sucesso de “Jetski”. Entre os movimentos recentes está a campanha de Carnaval da Sorridents, que contratou a cantora para uma ação centrada em saúde bucal.

A iniciativa se estrutura a partir de um carrossel com cantadas aprovadas pela artista, acompanhado do “Manual do Beijo de Carnaval”. Entre as frases, aparecem sugestões como “Perdi meu batom. Posso buscar na sua boca?” e “Feat do momento? Sua boca + a minha. Já é?”. O conteúdo associa humor, cuidados com o sorriso e a mensagem de consentimento.

Para Ayla Meireles, CEO da AMB Com e responsável pela criação da campanha, o desafio foi traduzir um tema técnico para o território cultural do momento. “Saúde bucal é, sim, coisa séria. Mas estabelecer diálogos e levar informação por meio de uma estratégia simples e de massa é a maneira mais eficiente de gerar conexão com o público”, afirma.

Segundo a executiva, o Carnaval impõe barreiras naturais de atenção. “É um período em que o foco das pessoas está orientado para outros estímulos e marcas. Sem conexão real e criatividade, a mensagem simplesmente não entra.

A estratégia começou com uma imagem concebida para gerar estranhamento e curiosidade nas redes. Melody apareceu usando a cabeça do castor Nestor, mascote da Sorridents, no lugar do capacete que se tornou assinatura visual de suas apresentações — referência direta à estética da moto aquática que inspira 'Jetski'.

A amarração veio em seguida, com um post em formato carrossel nas redes da cantora trazendo sugestões de cantadas para abordar o crush no Carnaval, ancoradas em trocadilhos e linguagem jovem. A campanha adota como eixo central a mensagem “não é não”, conectando linguagem digital e educação em saúde.

“Quando a agência AMB Com nos trouxe a ideia do Manual do Beijo, entendemos que havia ali uma oportunidade de alinhar timing cultural e responsabilidade social”, afirma Bruno Varella, diretor de marketing da Sorridents.

Segundo o executivo, em um período como o Carnaval, para uma rede de clínicas odontológicas, estabelecer diálogo direto com o consumidor final representa um movimento naturalmente disruptivo. “É justamente nesse contexto que surgem as principais oportunidades. A presença da Melody, associada a um dos hits de maior circulação no período, amplia a capacidade de inserção da mensagem em um ambiente marcado por alta competição por atenção.”

Dados da Abrasel indicam que o Carnaval mobiliza milhões de foliões nas principais capitais brasileiras, com impacto econômico bilionário em setores como turismo, alimentação e entretenimento. Estudos globais de marketing mostram que mais de 70% dos consumidores têm maior propensão a lembrar de marcas associadas a ativações conectadas ao contexto emocional de grandes eventos, especialmente quando a música atua como vetor central da experiência.

“Depois da música, vieram várias propostas, principalmente de moda, beleza e lifestyle", diz Melody. "Gosto de fazer publicidade quando existe uma mensagem real por trás. Fechamos algumas estratégicas e recusamos outras, porque hoje escolho com cuidado onde coloco minha imagem. Não é só sobre dinheiro. É sobre conexão com meu público e, principalmente, sobre o que acredito.”

