WPP e Nvidia se unem para criar anúncios 3D com IA generativa; vídeo mostra exemplos

A WPP está trabalhando com a Nvidia para utilizar inteligência artificial (IA) generativa na criação de paisagens e produtos 3D para anunciantes. A novidade foi revelada nesta terça-feira, 30, durante a conferência anual de computação gráfica Siggraph, nos Estados Unidos, e marca uma nova fase da parceria entre a gigante da publicidade e a fabricante de chips.

A colaboração envolve a utilização dos novos microserviços NIM da Nvidia - USD Search e USD Code - para modelos de IA generativa em OpenUSD, construídos na plataforma Nvidia Omniverse. As tecnologias permitem que as equipes criativas utilizem o conteúdo visual existente da WPP ou busquem objetos 3D na biblioteca da Shutterstock, que conta com quase 1,3 milhão de ativos tridimensionais.

Na prática, a WPP poderá transformar comandos simples como “construir uma mesa em uma sala vazia” ou “construir uma floresta tropical gigante com flores exóticas e raios de sol” em ambientes 3D imersivos e detalhados. A tecnologia da Nvidia utiliza diagramas 3D criados por humanos para gerar visuais mais realistas.

De acordo com Stephan Pretorius, diretor de tecnologia da WPP, a parceria simplifica processos criativos complexos, minimizando a necessidade de codificação extensa e trabalho de back-end em comparaçãocom os processos criativos tradicionais sem IA generativa.

A WPP está testando a ferramenta de IA generativa da Nvidia para a Coca-Cola e a Ford, com a produtora Hogarth, também da WPP, participando dos testes. Segundo Pretorius, a inovação oferece uma oportunidade significativa para acelerar o crescimento da empresa, reduzindo a dependência de produtoras terceirizadas e estúdios de cinema.

Anúncios mais rápidos e baratos

A Coca-Cola será uma das primeiras empresas a utilizar o 3D generativo em suas campanhas de marketing globais. A WPP construiu uma ferramenta de produção, chamada Prod X, para a gigante das bebidas usar as tecnologias da Nvidia em 100 mercados.

A solução ajudará a fornecer conteúdo personalizado e hiperlocal, com velocidade e escala mundial, sem perder a autenticidade da marca. Por exemplo, a Coca-Cola será capaz de criar rapidamente milhares de combinações de alimentos e produtos, bem como negócios que aparecem no marketing de parceiros comerciais como Uber Eats, Deliveroo e Instacart.

O objetivo é “gerar vídeo em uma velocidade e escala nunca antes viáveis”, disse Samir Bhutada, vice-presidente global de Transformação Digital StudioX da The Coca-Cola Company, ao Adweek.

Segundo Bhutada, embora a tecnologia ainda esteja no início, ela permite levar a personalização até o último nível, impulsionando o envolvimento criativo e a eficácia em grande escala. "Também é uma abordagem mais econômica e simples do que os métodos tradicionais," afirmou Bhutada ao portal.

A WPP ainda firmou parceria com a Ford para construir modelos digitais de seus veículos, permitindo que os clientes explorem e adaptem os carros de acordo com suas necessidades antes mesmo que cheguem à linha de produção.

IA aplicada ao marketing

Desde o ano passado, a WPP tem trabalhado com a Nvidia para desenvolver inovações em IA aplicáveis ao marketing e à produção, implementando-as em campanhas de clientes. A agência é a primeira a testar as ferramentas de IA generativa da empresa de chips para imagens 3D.

A Nvidia aprimorou a solução com tecnologias, como a geração de aumento de recuperação (RAG), para garantir maior precisão dos resultados de IA e estabelecer limites para a tecnologia. Para os profissionais de marketing, isso contribui para que os conteúdos gerados estejam alinhados às diretrizes das marcas.

“Não se trata apenas de melhorar e escalar as imagens, mas elas precisam corresponder ao produto”, afirmou Rev Lebaredian, vice-presidente de Omniverse e tecnologia de simulação da Nvidia. “Caso contrário, é publicidade enganosa.”

A parceria com a Nvidia é um exemplo do investimento da WPP em IA, que planeja desembolsar quase US$ 318 milhões anualmente na tecnologia. A agência se uniu à gigante de chips no ano passado para desenvolver um motor de conteúdo que auxilie equipes criativas a produzir conteúdo comercial escalável de forma eficiente. Além disso, tem parceria com a Shutterstock para acelerar a criação de ativos 3D que atendem aos padrões das marcas.