NBA fecha acordo com Disney, NBC e Amazon – e TNT deixa de transmitir jogos

A NBA assinou na quarta-feira um novo contrato de direitos de mídia de 11 anos com a Disney, NBC e Amazon Prime Video, após recusar a oferta de R$ 10,18 bilhões anuais da Warner Bros. Discovery para continuar sua longa parceria com a liga. As informações são da Bloomberg.

Os contratos de direitos de mídia foram aprovados pelo conselho de governadores da liga na semana passada e trarão cerca de R$ 429 bilhões à NBA ao longo desses 11 anos.

A Warner Bros teve cinco dias para igualar parte desses acordos e afirmou estar exercendo seu direito de fazê-lo, mas sua oferta não foi considerada um verdadeiro empate pela NBA. Isso significa que a temporada 2024-25 será a última da TNT após quase quatro décadas de parceria. Logo após o anúncio do novo contrato, a WBD disse que tomará "medidas apropriadas" e afirmou acreditar que a NBA deve aceitar sua oferta.

Turner Sports discordou fortemente da decisão da NBA, afirmando que a liga "interpretou erroneamente nossos direitos contratuais." "Igualamos a oferta da Amazon, conforme temos o direito contratual de fazer, e não acreditamos que a NBA possa rejeitá-la," disse a TNT Sports em comunicado. "Ao fazer isso, estão rejeitando os muitos fãs que continuam a demonstrar seu apoio inabalável à nossa cobertura de primeira classe, entregue através do alcance combinado das plataformas de distribuição de vídeo da WBD."

NBA e Amazon

Sob o novo contrato, o Amazon Prime Video transmitirá jogos nas noites de sexta-feira, algumas tardes de sábado e duplas jornadas às quintas-feiras que começarão após a conclusão da programação de "Thursday Night Football" do Prime Video. O Prime Video também assumirá o pacote NBA League Pass da WBD.

O novo pacote com a Amazon também inclui pelo menos um jogo na Black Friday e as quartas de final, semifinais e final do torneio da liga, a NBA Cup.

ESPN/ABC e NBC

A ESPN e a ABC manterão o principal pacote de direitos da liga, incluindo as Finais da NBA. A ABC transmite as Finais desde 2003. ESPN/ABC combinarão para quase 100 jogos durante a temporada regular. Mais de 20 jogos serão transmitidos na ABC, principalmente nas noites de sábado e tardes de domingo, enquanto a ESPN terá até 60 jogos, principalmente nas noites de quarta-feira com alguns jogos às sextas-feiras. ABC e ESPN também combinarão para cinco jogos no Dia de Natal e terão cobertura nacional exclusiva do último dia da temporada regular.

Durante os playoffs, ESPN e ABC terão aproximadamente 18 jogos nas duas primeiras rodadas a cada ano e uma das duas séries finais de conferência em todos os anos, exceto um do acordo.

O retorno da NBC, que transmitiu jogos da NBA de 1990 a 2002, proporciona à NBA dois parceiros de rede de transmissão pela primeira vez. A NBC terá até 100 jogos da temporada regular, incluindo os jogos de domingo à noite após o fim da temporada da NFL. Transmitirá jogos nas terças-feiras ao longo da temporada regular, enquanto uma dupla jornada às segundas-feiras será exclusivamente transmitida no Peacock.

A NBC também terá o Jogo das Estrelas e o Sábado das Estrelas. Durante os playoffs, o canal e seu streaming (Peacock) terão até 28 jogos nas duas primeiras rodadas. NBC e Amazon também transmitirão uma das duas séries finais de conferência em seis dos 11 anos, em sistema rotativo.