Patinadora pode ganhar R$ 5 milhões da Nike após gesto inusitado ao vencer

Jutta Leerdam: holandesa ganhou a medalha de ouro nos 1.000 metros na patinação de velocidade feminina nas Olimpíadas de Inverno 2026 (Daniel MUNOZ/AFP)
A patinadora holandesa Jutta Leerdam pode ampliar em cerca de R$ 5 milhões seu contrato com a Nike após um gesto que ganhou repercussão global nos Jogos Olímpicos de Inverno.
O valor equivale a aproximadamente US$ 1 milhão, segundo estimativas de especialistas em marketing esportivo ouvidos pela imprensa internacional.
A atleta, de 27 anos e sete vezes campeã mundial, conquistou o ouro nos 1.000 metros da patinação de velocidade com novo recorde olímpico.
Logo após a prova, abriu o zíper do macacão e exibiu o top esportivo branco da Nike. A cena circulou amplamente nas redes sociais, inclusive entre os 298 milhões de seguidores da marca no Instagram.
Ela ainda somou uma medalha de prata nos 500 metros.
Segundo Fredereique de Laat, fundadora da agência Branthlete e especialista em publicidade esportiva feminina, o impacto pode elevar de forma relevante o valor do acordo comercial.
“Com a Nike, estamos falando facilmente de algo acima de um milhão de dólares“, afirmou ao jornal AD.
Outro especialista citado pela imprensa internacional avaliou que a patinadora pode receber até US$ 100 mil por publicação patrocinada, considerando seus 6,3 milhões de seguidores no Instagram.
Até mesmo as lágrimas após a conquista foram exploradas comercialmente. A rede holandesa Hema divulgou um delineador com a frase: “À prova d’água, mesmo com lágrimas de alegria”.
O desempenho esportivo somado à repercussão digital transformou o momento em potencial ativo comercial para a atleta.