Valda vai além das pastilhas e estreia no mercado de medicamentos

A Valda quer ser mais do que a marca das tradicionais pastilhas para garganta. Embalada por um crescimento de 35% nas vendas em 2026, a empresa está ampliando sua presença no varejo farmacêutico e estreia agora no mercado de medicamentos com uma linha voltada ao tratamento de gripe, tosse e congestão nasal.

A entrada na nova categoria faz parte da estratégia da Eurofarma, que adquiriu a marca em 2022 e busca transformá-la em uma plataforma mais ampla de cuidados respiratórios.

“Valda tem uma história de mais de 120 anos e um forte vínculo com os consumidores brasileiros. Nosso desafio é preservar esse legado ao mesmo tempo em que ampliamos sua relevância em novas ocasiões de consumo e categorias” afirma Donino Scherer, diretor da unidade de medicamentos de venda livre e genéricos na Eurofarma.

Segundo a empresa, pesquisas com consumidores mostraram alta aceitação da Valda em categorias como antigripal, tosse e congestão nasal, reforçando a decisão de ampliar o portfólio.

O movimento acontece em um momento favorável para a marca. Além da alta de 35% em unidades vendidas no acumulado de 2026, melhor resultado desde 2023, a Valda também cresceu 17,8% no varejo, desempenho superior ao avanço de 6,7% registrado pela categoria de pastilhas no mesmo período.

Da pastilha ao antigripal

A estreia acontece com três produtos da Linha-V, criada para atender diferentes sintomas respiratórios durante o inverno: o spray nasal V-Jet, o xarope expectorante V-Tosse e o antigripal V-Gripe, indicado para aliviar febre, dores no corpo, congestão nasal e coriza.

Para sustentar essa mudança de posicionamento, a Valda lançou uma campanha nacional de inverno inspirada na Copa do Mundo.