Collab de Valda com Stranger Things mira faturar R$ 20 milhões

A Valda inicia sua maior colaboração comercial ao lançar uma linha licenciada de Stranger Things, da Netflix, como parte da estratégia de ampliar presença entre o público jovem e fortalecer sua plataforma de marca baseada em cultura pop.

A companhia projeta que a nova linha gere R$ 20 milhões em faturamento adicional nos próximos seis meses, com potencial de elevar em até 15% o faturamento total.

O lançamento ocorre após um ciclo de expansão puxado pelo rebranding realizado em 2025. De acordo com dados da IQVIA mencionados pela marca, a demanda por Valda cresceu dois dígitos nos últimos três meses. A estratégia combina nostalgia e ativos de entretenimento.

“O objetivo é dobrar o faturamento de Valda nos próximos anos”, diz Donino Scherer, diretor da Unidade Genéricos e OTC da Eurofarma, dona da marca. Segundo ele, a prioridade é consolidar o território cultural da marca. “Nosso grande objetivo está em construir relevância cultural.”

A nova linha licenciada traz dez produtos, incluindo latas e sachês colecionáveis, e deve gerar R$ 20 milhões em faturamento adicional nos próximos seis meses (Divulgação)

A coleção inclui dez produtos exclusivos, sendo cinco latas e cinco sachês, todos desenvolvidos com participação de fãs e equipe da Netflix em processo de cocriação. Além das embalagens colecionáveis, o lançamento traz Token com treze variações de personagens.

A campanha adota o conceito “Com Valda, pode gritar à vontade. Entre um grito e outro, Valda alivia sua garganta”, associando o produto ao universo da série.

A collab se integra à estratégia de diversificação e expansão da marca no mercado farmacêutico. Hoje, Valda representa 16% do segmento de pastilhas em farmácias e está presente em 98% dos pontos de venda do Brasil. O portfólio atual inclui 30 itens e atua em quatro categorias que somam R$ 3,2 bilhões em consumo potencial. Entre os lançamentos recentes está Valda Jet, desenvolvido para vias aéreas superiores.

Scherer afirma que a presença em cultura pop seguirá no plano de comunicação. “Percebemos que não basta mais aparecer na vida do consumidor. É preciso vivenciar sua rotina, conversar com ele e estar presente nos espaços que importam”, diz. A empresa deve manter ações com eventos culturais, experiências em PDV e ativações com a personagem Capivalda.

A Eurofarma prevê expansão internacional da marca a partir de 2026, com entrada em novos mercados. No Brasil, a colaboração com Stranger Things sucede ativações anteriores com Friends e Beetlejuice.