Tudo o que sabemos sobre a Dermage, empresa adquirida pela Eurofarma por R$ 156 milhões

A Eurofarma deu mais um passo para consolidar sua presença em mercados promissores. Recentemente, a farmacêutica anunciou a compra de 60% da Klibra Agenciamento de Marcas e Negócios, dona da Dermage, por R$ 156 milhões. A transação ainda prevê a possibilidade de aquisição dos 40% restantes em até três anos. A transação ainda depende da aprovação pelo Cade.

De acordo com um comunicado divulgado na CVM, a aquisição da Dermage está alinhada à estratégia da farmacêutica de reforçar sua presença em segmentos com grande potencial de crescimento, em consonância com seus objetivos estratégicos.

O texto também destaca a Dermage como uma marca consolidada no Brasil, reconhecida pelo desenvolvimento de produtos de alta qualidade e eficácia no setor de dermocosméticos.

De farmácia de manipulação a gigante nacional

A história da Dermage é um clássico exemplo de como uma empreendedora transformou um pequeno negócio em uma grande marca. Fundada em 1978 por Lisabeth Braun, a empresa começou com uma farmácia de manipulação especializada em dermatologia no Rio de Janeiro. Lisa, como era conhecida, investiu todo o seu dinheiro (e vendeu seu Fusca) para abrir o negócio.

O foco era simples: criar produtos eficazes para cuidados com a pele. A aposta deu certo, e em 1990 a Dermage se transformou em marca, expandindo suas fórmulas de manipulação para produtos dermocosméticos industrializados.

A marca ganhou um novo impulso com a entrada de Ilana Braun, filha de Lisabeth, que após uma imersão de dez dias no negócio decidiu deixar sua carreira no mercado financeiro para se dedicar ao projeto familiar.

Com sua visão estratégica e experiência no setor financeiro, Ilana assumiu um papel crucial na expansão da Dermage. Sob sua liderança, a empresa se consolidou como uma referência nacional no mercado de dermocosméticos, com um crescimento significativo e a ampliação de seu portfólio.

Com o passar dos anos, a Dermage foi se consolidando como uma das principais referências de cuidados com a pele no Brasil. Hoje, são mais de 70 lojas no país e seus produtos estão em 4.000 farmácias. O sucesso não veio apenas pela qualidade dos produtos, mas também pelo engajamento com médicos e consumidores.

O movimento estratégico da Eurofarma

A farmacêutica com faturamento de mais de R$ 9 bilhões tem mostrado interesse em expandir sua participação no mercado de dermocosméticos. A Dermage já é uma marca consolidada no Brasil, com um portfólio de mais de 200 produtos, e a Eurofarma, com sua estrutura robusta, pode acelerar a expansão tanto no Brasil quanto no exterior.

No curto prazo, a farmacêutica vai acessar um mercado de alta demanda. O mercado global de dermocosméticos, por exemplo, foi avaliado em USD 53,75 bilhões em 2024 e deve crescer para USD 59 bilhões em 2025. Ou seja, o potencial de crescimento é enorme, e a Dermage já está posicionada para crescer neste mercado.

A aquisição da Dermage pela Eurofarma coloca a marca em uma posição ainda mais forte no mercado nacional e potencialmente no internacional.

Entretanto, o setor é altamente competitivo. Empresas como Natura, O Boticário, e até multinacionais como L’Oréal e Johnson & Johnson já dominam uma fatia significativa. A Dermage, com sua forte presença nas farmácias e seu portfólio diversificado, pode disputar espaço, mas tem o desafio de se manter relevante em um mercado cada vez mais saturado e exigente.