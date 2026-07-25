'Durmo apenas 3 horas por noite', diz primeira-ministra do Japão

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, tornou-se alvo de polêmica após publicar nas redes sociais detalhes sobre sua intensa rotina de trabalho e suas poucas horas de sono desde que assumiu o cargo. Atraindo tanto a adoração de seus apoiadores quanto as críticas de parlamentares da oposição, a dirigente afirma dormir apenas três horas por noite.

Com uma das rotinas de trabalho mais intensas do mundo, as pautas de lazer, vida pessoal e sono são extremamente importantes no Japão. O país tem, inclusive, um termo para mortes decorrentes de muito trabalho e pouco descanso: karoshi, que se traduz, literalmente, como "morte por sobrecarga de trabalho". Outro termo, karojisatsu, refere-se exclusivamente aos suicídios decorrentes do trabalho.

Mesmo assim, em uma postagem na plataforma X, feita na noite de 20 de julho, Takaichi afirmou que vinha dedicando os fins de semana à leitura de extensos documentos sobre as políticas econômicas e fiscais do governo. Segundo ela, a agenda tem sido marcada por longas jornadas de trabalho e pouco descanso. A premiê relatou ainda que, no fim de semana de 18 e 19 de julho, permaneceu trabalhando até a madrugada do dia 20.

Entre as atividades, citou a revisão da versão final de documentos oficiais e o processamento de milhares de e-mails acumulados. A chefe de governo também revelou que aproveitou parte da tarde para realizar tarefas domésticas. Segundo o relato, passou parte do tempo lavando, passando roupas, organizando peças de vestuário e fazendo pequenos reparos de costura.

Na publicação, Takaichi afirmou que, desde que assumiu o cargo de primeira-ministra, dormir entre zero e três horas por noite tornou-se algo habitual. Ela destacou, no entanto, que conseguiu descansar por cinco horas no último dia do feriado prolongado, o que considerou um feito incomum.

Muito esforço?

As declarações repercutiram rapidamente no meio político japonês. Integrantes da situação e da oposição questionaram se esse tipo de rotina e a forma de comunicá-la ao público são compatíveis com as responsabilidades de um chefe de governo.

O líder do Partido Democrático para o Povo, Yuichiro Tamaki, afirmou em uma coletiva de imprensa que administrar adequadamente as funções da equipe também faz parte do papel de um líder. Para ele, delegar tarefas é essencial para que o governante concentre seus esforços nas decisões mais importantes.

Tamaki também sugeriu que a primeira-ministra deveria receber maior apoio de sua equipe, inclusive para reduzir a carga de trabalho pessoal. Segundo o parlamentar, é fundamental que a chefe de governo esteja descansada para tomar decisões estratégicas com clareza.

Mesmo no Partido Liberal Democrata (PLD), legenda de Takaichi, surgiram avaliações críticas. Um integrante da sigla afirmou ao jornal japonês Mainichi que a divulgação dessa rotina transmite uma sensação de ansiedade e que o desempenho da premiê será julgado pelos resultados de sua gestão, e não pela quantidade de horas trabalhadas.

O mesmo parlamentar destacou ainda que um dos principais desafios da líder será contar com assessores de confiança capazes de assumir responsabilidades e dividir a carga administrativa do governo.

Na oposição, um dirigente classificou a postagem como incomum para um chefe de Estado. Segundo ele, é raro ver um primeiro-ministro fazer da falta de sono um elemento de exposição pública, reacendendo o debate sobre liderança, gestão de equipes e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal no alto escalão do governo japonês.