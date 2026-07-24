EXCLUSIVO: Chevrolet inaugura ação de venda do Novo Sonic via delivery no iFood

As transmissões de partidas pela Cazé TV, no último fim de semana, abriram espaço para uma ação conjunta entre Chevrolet e iFood que levou a venda do Novo Sonic para dentro do aplicativo de entregas. A iniciativa surgiu após a montadora aproveitar uma campanha veiculada pelo iFood durante os jogos para desafiar a empresa brasileira a entregar o veículo anunciado na transmissão.

A ação partiu da promessa do iFood de disponibilizar para entrega produtos exibidos em comerciais durante as partidas. A Chevrolet inseriu o Novo Sonic nesse contexto e questionou se a plataforma também seria capaz de fazer o delivery, serviço de entrega, do SUV da GM. O desafio passou das transmissões para as redes sociais e terminou com a inclusão do automóvel no aplicativo.

No último domingo, 19, usuários que acessaram o iFood puderam comprar o Novo Sonic diretamente pela plataforma. A iniciativa fez parte da estratégia da Chevrolet de testar novos formatos de comunicação e transformou o aplicativo de entregas em um canal temporário para a comercialização do veículo.

A estratégia não ficou restrita à conversão de vendas. A montadora também buscou gerar leads, potenciais clientes que demonstram interesse por um produto, ampliar as conversas nas redes sociais e direcionar a atenção do público para o lançamento. Segundo as informações da ação, as buscas na internet pelos termos "Novo Sonic” e “IFood” atingiram recorde. Um guincho personalizado do iFood também circulou pelas ruas da cidade de São Paulo como parte da divulgação.

"Temos como cultura na Chevrolet acompanhar de perto as conversas que acontecem nas redes sociais, principalmente, em um momento em que a disputa de atenção pelas marcas nos exige mais criatividade e originalidade para fazer parte com relevância. Trazer essa provocação saudável ao iFood nos deu protagonismo compartilhado, e lembrança de marca para além do jogo", explica Gustavo Aguiar, CMO da GM para América Latina.

Como começou a provocação entre Chevrolet e iFood

A interação teve início durante a partida entre Inglaterra x França, no último sábado, 18. Logo depois de uma vinheta do iFood, a Chevrolet exibiu um comercial do Novo Sonic que fazia referência direta à promessa da plataforma de entregar os produtos anunciados durante as transmissões.

No anúncio, a montadora questionou: "O iFood tá dizendo que entrega tudo que tem aqui nos comerciais de futebol. Mas e esse Sonic aqui? Vocês entregam? Fica aí o desafio que não vai sair da sua cabeça". A mensagem chegou depois às redes sociais. No perfil @chevroletbr, a empresa publicou o desafio e recebeu milhares de curtidas e comentários.

A agência WMcCANN ficou responsável pela criação da oportunidade de interação entre as empresas e pela estratégia de comunicação e repercussão da campanha. Segundo Rapha Borges, Chief Creative Officer, diretor de criação, da agência, a ação foi construída a partir do posicionamento adotado para o veículo.

"O posicionamento do Novo Sonic é 'o carro que não sai da sua cabeça', então, temos criado oportunidades para tangibilizar essa promessa de marca de forma relevante e criativa. A provocação com o iFood se encaixou perfeitamente na história que a gente queria contar", explica Rapha Borges, Chief Creative Officer da agência.

A repercussão também contou com o iFood Ads, vertical de publicidade e mídia da plataforma. Na transmissão da final entre Argentina x Espanha, no domingo, 19, pela Cazé TV, a Chevrolet exibiu outro anúncio para informar que o Novo Sonic já poderia ser solicitado pelo aplicativo do iFood.

A campanha chegou ainda aos perfis das duas empresas nas redes sociais. Chevrolet e iFood publicaram um conteúdo em collab, formato de postagem colaborativa, para direcionar os usuários ao aplicativo e incentivar o pedido do automóvel pela plataforma.

"Esse é o tipo de ideia e inovação que buscamos todos os dias no iFood. Somos uma empresa brasileira que ao longo dos últimos 15 anos evoluiu e hoje entrega tudo o que os brasileiros precisam e amam. Nada mais natural do que isso valer também para o delivery de um Novo Sonic", diz Ana Gabriela Lopes, vice-presidente de Marketing do iFood.