'Latin Fever': engajamento com cultura latina é 73% maior fora da América Latina

A latinidade deixou de ser um traço de identidade regional para se consolidar como um dos principais ativos na disputa pela atenção do consumidor global. Essa é a principal conclusão do relatório Latin Fever, desenvolvido pela Winnin, plataforma de inteligência cultural que oferece insights para marcas como Coca-Cola, L'Oréal e Red Bull.

O relatório analisou o comportamento de consumo de conteúdo em diferentes mercados e identificou que, nos últimos 12 meses, conteúdos relacionados à cultura latina registraram 73% mais engajamento nas redes sociais fora da América Latina do que dentro da própria região.

O dado indica que a latinidade deixou de ser consumida apenas por identificação cultural e passou a despertar interesse como fenômeno de entretenimento, comportamento e estilo de vida.

Música abre portas

A música é o principal motor desse movimento. De acordo com a pesquisa, aproximadamente um terço do engajamento com conteúdos de música latina já acontece fora da América Latina.

No entanto, o interesse pela latinidade não acontece de maneira uniforme ao redor do mundo. Cada mercado desenvolveu uma relação própria com esse universo cultural. Assim, outras categorias também ganham relevância, como esporte, gastronomia, moda, beleza, turismo e produções audiovisuais.

O levantamento mostra que essa conexão acontece de maneiras diferentes conforme a região. Na Ásia-Pacífico, 47,7% do engajamento relacionado à cultura latina está concentrado no esporte, seguido por música (39,1%), TV e cinema (6,7%) e culinária (4,8%).

Na Europa, o esporte também lidera, respondendo por 53,2% das interações, à frente da música (30,5%), gastronomia (5,7%) e audiovisual (4,2%).

Já a América do Norte apresenta um comportamento mais equilibrado. A música representa 35,7% do engajamento, seguida pelo esporte (30,5%), culinária (20,9%) e TV e cinema (8,1%).

“Esse interesse mais equilibrado mostra que a América do Norte está mais conectada à cultura latina como um todo”, comenta Gian Martinez, CEO da Winnin.

Vale destacar que o estudo não identifica nem quantifica a condição migratória das pessoas que interagem com os conteúdos. Ou seja, não é possível afirmar quanto do engajamento fora da América Latina vem especificamente de latinos que vivem no exterior.

Marcas já entenderam

A pesquisa também aponta que muitas marcas já entenderam como incorporar elementos da cultura latina em suas estratégias de forma correta: com foco na autenticidade.

Em vez de adaptar artistas e narrativas para públicos internacionais, muitas campanhas recentes apostam justamente na preservação da identidade cultural.

Um dos exemplos é a campanha global da Gap, protagonizada pela rapper porto-riquenha Young Miko. A iniciativa é a primeira da marca produzida inteiramente em espanhol.

“No ano passado, o cantor Bad Bunny estrelou uma campanha com a Calvin Klein na qual o destaque de suas raízes foi intencional: traços, sotaque e estética. A campanha alcançou um pico de 18,2 milhões de relevância em março de 2025 e, quase um ano depois, ainda registrava cerca de 900 mil interações. Isso mostra que aproveitar o momento certo e valorizar a autenticidade cultural pode transformar uma campanha pontual em uma conversa duradoura com o público”, reforça Martinez.