Uniforme, Pabllo Vittar, cama 'antisexo': o que as redes sociais dizem sobre as Olimpíadas

Antes mesmo da abertura oficial das Olimpíadas de Paris, nesta sexta-feira, 26, diversos assuntos e memes já estão gerando uma enxurrada de comentários nas redes sociais -- do novo single 'Alibi' com Pabllo Vittar, vitória da equipe de handebol e Rayssa Leal 'esquecida', até uniformes, Zico com mala roubada e teste das camas “antisexo”. A empresa de análise de dados Bites mapeou as tendências mais estão performando nas plataformas digitais. Confira a seguir:

1. Ataques, metrô fechado e chuva

Paris amanheceu nesta sexta-feira, 26, sob chuva fina e um misto de tensão e expectativa pela histórica cerimônia de abertura pelo Rio Sena. As linhas de trem da França foram alvo de vários atos de sabotagem, incluindo um incêndio criminoso e o aeroporto franco-suíço de Bâle-Mulhouse, em Estrasburgo, suspendeu as atividades temporariamente depois de um "alerta de bomba".

Apesar do ocorrido, Paris diz que a cerimônia de abertura acontecerá normalmente, a partir de 14h (horário de Brasília). Mais de 300 mil pessoas são esperadas para acompanhar o desfile de 10 mil atletas descendo por 6 quilômetros o rio em 85 barcos.

2. 'Alibi', de Pabllo Vittar e Sevdaliza

O single "Alibi", da cantora irani-neerlandesa Sevdaliza, com a participação de Pabllo Vittar e da francesa Yseult, disparou nas redes sociais. A música está no top 50 global do Spotify e já é um sucesso nas Olimpíadas. Surgiram, inclusive, especulações sobre a participação da brasileira na abertura dos Jogos de Paris, mas a assessoria da cantora negou os rumores. No YouTube, o clipe já conta com mais de 35 milhões de visualizações.

3. Vitória do handebol

A primeira vitória brasileira colocou o handebol como o assunto mais buscado no Google nesta quinta-feira, 25. As meninas venceram a Espanha por 29 a 18. No dia de estreia do Brasil nas Olimpíadas, o país também teve destaque em outras modalidades.

No futebol, a equipe liderada por Marta, que está prestes a se tornar a maior artilheira da história das Olimpíadas em sua sexta participação, garantiu a vitória contra a Nigéria, por 1 a 0, em Bordeaux. O Brasil ainda se classificou no tiro com arco na disputa de duplas mistas, com os atletas Marcus Vinicius D'Almeida e Ana Luiza Caetano.

4. Tweet de Fernando 'Balotelli'

O tweet de José Fernando Ferreira, um dos representantes do atletismo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, lamentando ter recebido apenas uma troca de roupa para várias provas, tornou-se a publicação mais popular no X (antigo Twitter) sobre as Olimpíadas entre os perfis brasileiros. A postagem alcançou mais de 11,7 milhões de visualizações.

Um dia depois, 'Balotelli' publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo que a polêmica seja encerrada. Ele disse que o assunto já foi resolvido e, no momento, prefere focar nos jogos.

Tweet de Fernando 'Balotelli' (Reprodução/Twitter)

5. Rayssa Leal 'esquecida'

Na útlima quarta-feira, a skatista Rayssa Leal disse em suas redes sociais que os atletas foram “esquecidos” na pista depois da atividade. A Fadinha, como Rayssa é conhecida, explicou que depois do treino, os atletas da equipe brasileira de skate teriam um ônibus para levá-los de volta à Vila Olímpica. Porém, mais de duas horas depois do horário marcado, a carona ainda não tinha chegado.

Em uma olimpíadas O atleta olímpico x Influencer pic.twitter.com/gOWIxjjg6a — A filha do Deus do vôlei (@li_fernandes10) July 25, 2024

6. Programação completa

Segundo a Bites, um tweet com a programação completa do Brasil nos Jogos de Paris teve mais de 5 milhões de visualizações. A EXAME também preparou o Guia das Olimpíadas de Paris 2024, com informações completas sobre a competição.

🚨UTILIDADE PÚBLICA: Programação completa do Brasil nas Olimpíadas de #Paris2024 a thread; 🇧🇷 pic.twitter.com/QJ0tEYtMj0 — Central Reality (@centralreality) July 24, 2024

7. Cama “antisexo”

Entre os memes dos bastidores das Olimpíadas, as camas 'antisexo' se destacam. Atletas como o ginasta irlandês Rhys McClenaghan filmaram, em tom de bom-humor, seus testes nas camas instaladas na Vila Olímpica e compartilharam a experiência nas redes sociais. Nos vídeos, eles aparecem pulando e realizando uma série de movimentos para 'avaliar' a resistência do material.

Curiosamente, esse tipo de cama foi introduzido na última edição das Olimpíadas. Em entrevista ao "The Post", Brett Thornton, diretor da Airwave, responsável pela produção das camas, explicou que elas são feitas de papelão para oferecer mais resistência do que as camas convencionais de madeira.

O divo do Tom Daley testando as camas anti sexo das Olimpíadas. pic.twitter.com/7q6UDgACem — Renan Estivan (@renan_estivan) July 22, 2024

8. Polêmica dos uniformes

Os uniformes olímpicos, especialmente o brasileiro, estão entre os temas mais comentados nas redes sociais até agora, segundo a Bites. A apresentação das novas vestimentas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em parceria com a Riachuelo, gerou críticas, especialmente quando comparadas com as peças de outros países, como o da Mongólia, que foi elogiado por sua alta costura. Em entrevista à EXAME, Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo, disse a produção da coleção envolveu mais de 500 profissionais. "Nosso papel é ouvir, acolher, entender o que está acontecendo", afirmou.

9. Sobrou pro mascote

Batizadas de Phryges, as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 foram inspiradas no gorro frígio, um símbolo histórico de liberdade e revolução na França. Mas nas redes sociais o gorro frígio já coleciona alguns hates.

mas que BOSTA de mascote das Olimpíadas é esse (???) pic.twitter.com/HdRPBhAjrm — Papos (@paposfut) July 24, 2024

10. Tensões geopolíticas

Como é comum na história dos Jogos Olímpicos, tensões geopolíticas, exacerbadas pelos conflitos na Ucrânia e em Gaza, impactam os atletas e geram preocupações de segurança. Patrocinadores também enfrentam polêmicas, como a Adidas, que retirou do ar uma campanha com a modelo Bella Hadid, que é filha de refugiado palestino, após protestos. Saiba mais aqui.

Extra. Zico e prejuízo de R$ 3 milhões

O ex-jogador Zico, embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, foi assaltado na noite de quinta-feira, 25, em Paris. Ele foi abordado enquanto carregava um relógio Rolex, um colar de diamante e dinheiro. O prejuízo estimado é de cerca de 500 mil euros (mais de R$ 3 milhões), segundo o jornal francês Le Parisien. Zico confirmou o incidente em seu Instagram, e a Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB) está investigando o caso.