Olimpíadas 2024: quem é Isaquias Queiroz? Atleta é favorito do Brasil para o ouro; veja trajetória

Entre os brasileiros que disputam nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, figuram algumas estrelas. Marta é uma, Rebeca Andrade é outra e Isaquias Queiroz, que conquistou o ouro e coração do público em 2020, é um terceiro que consta como favorito para o ouro na canoagem.

Um dos principais nomes do esporte no mundo, o atleta participará de sua terceira Olimpíada e já está presente na cerimônia de abertura como porta-bandeira do Brasil, ao lado da atleta Raquel Kochann, de rugby sevens. Medalhista em edições anteriores, incluindo ouro em Tóquio, Isaquias continua a ser uma figura dominante na modalidade e é uma forte esperança de medalha em Paris, possivelmente ouro.

Natural de Ubaitaba, na Bahia, Isaquias foi campeão em Tóquio nos Jogos Olímpicos de 2020 no C1 1000m. Além disso, ganhou duas medalhas de prata e um bronze nos jogos do Rio em 2016. Se vencer neste ano, o atleta pode ser tornar o maior medalhista olímpico brasileiro, com até seis medalhas em três Olimpíadas.

*Mais informações em instantes