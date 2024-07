Brasil tem estreia forte nas Olimpíadas de Paris com futebol, handebol e tiro com arco

O Brasil fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta-feira, 25, e chegou à capital da França com sede de medalhas de ouro.

No futebol, a equipe da rainha Marta — que está prestes a se tornar a maior artilheira da história das Olimpíadas, na disputa com o Brasil pela sexta vez — cravou a vitória contra a Nigéria por 1 a 0 em Bordeaux. As meninas do handebol também ganharam o jogo contra a Espanha por 29 x 18, jogo no qual dominaram a quadra. Para fechar o dia, o Brasil também se classificou no tiro com arco na disputa de duplas mistas, com os atletas Marcus Vinicius D'Almeida e Ana Luiza Caetano.

O início dá um "gostinho" do que vem por aí com as equipes brasileiras. Na próxima sexta-feira, 26, a partir das 14h, haverá a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, que pela primeira vez na história será realizada fora de um estádio. O evento será nas águas do Rio Sena, com as comitivas desfilando em barcos.

Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024

Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel

A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024.

O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França

A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias

Futebol feminino

O Brasil cravou uma vitória tímida, mas acirrada contra a equipe nigeriana nesta quinta-feira, 25. A seleção brasileira fez sua primeira partida nos Jogos Olímpicos de Paris e venceu a equipe adversária por 1 a 0, com gol de Gabi Nunes aos 37 minutos do primeiro tempo, com assistência da rainha Marta.

As duas equipes estão no Grupo C e disputaram pela fase de classificatórias. Com a vitória, o Brasil ganhou 3 pontos e está na liderança do grupo, empatado com a Espanha, que venceu o Japão por 2 a 1 também nesta quinta-feira.

O jogo aconteceu em Bordeaux e foi disputado a todo momento, com uma série de chutes ao gol de ambas as seleções. Marta não chegou a ter um gol válido na partida, mas marcou um que foi anulado, poucos minutos antes de Gabi garantir a vitória.

Handebol feminino

A seleção brasileira feminina de handebol fez uma estreia impecável nas Olimpíadas de Paris ao derrotar a Espanha por 29 a 18, na Arena 6 do Complexo Esportivo Paris, pelo Grupo B. É a primeira vitória sobre as rivais em dez anos — a última foi em um torneio internacional na casa das adversárias.

O triunfo de estreia teve como protagonista a goleira Gabi Moreschi, estreante em Jogos, que fez incríveis 14 defesas em 31 arremessos das espanholas (aproveitamento geral de 47% quando a média costuma ser de 30%).

As brasileiras, comandadas pelo técnico Cristiano Rocha, dominaram a partida desde o início. A defesa bem fechada não deu espaço para a Espanha jogar, e facilitou o ataque brasileiro. Destaque para Bruna de Paula, Larissa, Tamires e Patrícia que anotaram três gols cada uma, ajudando a seleção a abrir vantagem 15 a 10 antes do intervalo.

No segundo tempo, o Brasil não tirou o pé do acelerador. O ataque brasileiro chegou a ter 70% de aproveitamento na etapa final e seguiu liderando o marcador mantendo ao menos nove pontos a frente, até o fim da partida, com triunfo de 29 a 18. As maiores pontuadoras do jogo foram Bruna de Paula e Patrícia, com seis gols cada uma.

Tiro com arco

A dupla Marcus Vinicius D'Almeida e Ana Luiza Caetano mal chegou à competição e já começou a fazer história.

Ana terminou a classificação do tiro com arco feminino na 19ª posição, com 660 pontos, entre 64 atletas. Com uma rodada perfeita, somando 60 em todos os pontos, ficou somente 34 pontos distante de Sihyeon Lim, que bateu o recorde mundial e conquistou 694 pontos — a pontuação máxima era de 720. Essa foi a maior marca pessoal da carreira da atleta, que acertou o X oito vezes.

Marcus Vinicius também chegou em Paris com sede de ouro. Líder do ranking mundial, o atleta fez 673 pontos na fase de classificação do tiro com arco masculino, o que o classificou em 17º lugar. Assim como Ana Luiza, essa foi sua maior marca nas Olimpíadas. O Brasil nunca ganhou ouro na modalidade.

Juntos, o desempenho de Ana e de Marcus colocaram o Brasil em 10º lugar entre os 16 que competem na categoria mista (feminino e masculino).

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

(Com Agência Brasil)