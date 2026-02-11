O fungo da Amazônia que pode controlar doenças do agro e superbactérias

Um fungo descoberto na Amazônia pode trazer benefícios significativos para a agricultura, ajudando no controle de doenças e superbactérias, além de promover o crescimento vegetal.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Amazônia Ocidental (AM) e divulgada nesta terça-feira, 9 de fevereiro.

Segundo os pesquisadores, a nova espécie se destaca por apresentar características genéticas exclusivas, o que amplia as possibilidades de seu uso em sistemas produtivos sustentáveis.

O fungo, batizado de Trichoderma agriamazonicum em referência à sua origem amazônica, apresenta grande potencial para o desenvolvimento de bioprodutos na agricultura, permitindo, por exemplo, o controle biológico por meio de aplicações biotecnológicas.

Desde sua descoberta em 2023, estudos mais recentes realizados pela Embrapa AM têm avaliado o desempenho do fungo e seu possível papel na medicina, sugerindo que ele poderia ser ainda mais eficaz do que antibióticos comerciais.

Fungo foi identificado no Laboratório de Inovação em Microbiologia Aplicada da Amazônia (AmazonMicro-Biotech) (ScienceDirect)

Segundo os testes, o fungo consegue controlar diferentes tipos de causadores de doenças que atingem folhas em diferentes culturas agrícolas, como nos cultivos de soja e frutas.

Fungo foi descoberto em madeira da Amazônia

A nova descoberta com potencial para transformar a agricultura foi feita a partir de amostras coletadas de uma madeira natural da Amazônia. A espécie madeireira é conhecida por sua capacidade de atuar no controle biológico de doenças e pragas agropecuárias.

O Trichoderma agriamazonicum foi identificado pela primeira vez em 2023 pelos pesquisadores Thiago Fernandes Sousa e Gilvan Ferreira da Silva, no Laboratório de Inovação em Microbiologia Aplicada da Amazônia (Amazon Micro-Biotech) da Embrapa Amazônia Ocidental.

Segundo Sousa, conforme divulgado em material da Embrapa, a descoberta aconteceu enquanto a casca do cardeiro, uma espécie madeireira amazônica, estava sendo analisada.

"Quando começamos a identificar taxonomicamente os fungos do gênero Trichoderma, nos deparamos com essa nova espécie", afirmou.

"Caracterizamos o isolado detalhadamente e descobrimos que ele possui dupla importância: para a agricultura, no controle biológico de fitopatógenos, e para a biotecnologia, com a produção de peptídeos que nunca haviam sido descritos na literatura científica", disse o pesquisador.

De acordo com ele, "os resultados mostram que o fungo é capaz de inibir o crescimento micelial de fitopatógenos, tanto por micoparasitismo quanto pela produção de compostos orgânicos voláteis", mencionando casos de micro-organismos que afetam culturas de soja e frutas.