Trens na França sofrem ataques coordenados em dia de abertura das Olimpíadas

As linhas de trem da França foram alvo de vários atos de sabotagem, incluindo um incêndio criminoso nesta sexta-feira, 26, no que foi descrito como uma "ação coordenada" para interromper as viagens antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. São esperadas 320 mil pessoas ao longo do Rio Sena para acompanhar a festa.

A empresa estatal francesa SNCF chamou a interrupção durante a noite de um "ataque massivo com o objetivo de paralisar a rede de linhas de alta velocidade". Ainda não se sabe os motivos dos ataques.

Em uma publicação no X, a SNCF disse que "um grande número de trens foi cancelado" e pediu a "todos que puderem para adiar sua viagem".

⚠️ Due to coordinated acts of malice in France, affecting several high speed lines, several high speed trains are being diverted or cancelled.

Our teams are fully mobilised in stations, in the call centers, and onboard to ensure that all passengers are informed and can reach… https://t.co/IRXQK6lCtu — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) July 26, 2024

Estima-se que os ataques aos trens da França possam ter afetado 800 mil pessoas esperadas para o final de semana.

A ministra francesa dos Esportes e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Amélie Oudéa-Castera, disse que os ataques foram uma "sabotagem coordenada". Ela disse que os incidentes irão interromper as viagens desta sexta e do fim de semana, mas que a organização dos Jogos irá garantir "transporte adequado de todas as delegações para os locais de competição".

O Rémi Train Centre Val de Loire disse que as viagens em suas linhas ferroviárias seriam interrompidas até pelo menos segunda-feira em razão de um incêndio perto dos trilhos em Courtalain, norte da França, afetando os serviços para Paris.

Já o Eurostar, o serviço de trem de alta velocidade que conecta o Reino Unido à França, foi forçado a cancelar e desviar composições devido aos "atos coordenados de sabotagem" nas linhas francesas.

Em uma declaração à CNN, o Eurostar disse que os incidentes impactaram as viagens entre Paris e Lille, forçando a rede ferroviária a desviar viagens e estender os tempos das mesmas.

A França planeja mobilizar cerca de 35 mil policiais por dia durante as Olimpíadas, chegando a 45 mil para a abertura, disse um porta-voz do Ministério do Interior francês à CNN. Além disso, 10 mil soldados serão mobilizados na região de Paris - um esforço apoiado por 1.800 policiais de todo o mundo.