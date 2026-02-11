Brazil at Silicon Valley 2026 discute sistemas 'além da capacidade humana'

A oitava edição da Brazil at Silicon Valley 2026, conferência que conecta o ecossistema de inovação do Brasil ao Vale do Silício, acontece entre 6 e 8 de abril no Google MP7, em Sunnyvale, na Califórnia, com o tema Beyond Human Scale.

A proposta é discutir como tecnologias em larga escala, especialmente sistemas de inteligência artificial, já operam em ritmos e volumes que ultrapassam a capacidade humana individual de decisão.

Ao longo de três dias, o evento deve reunir cerca de 40 palestrantes globais — entre empreendedores, investidores, executivos e acadêmicos — em debates sobre o impacto da tecnologia em negócios e sociedade. Criado para aproximar lideranças brasileiras dos principais hubs de inovação do mundo, o BSV combina painéis, sessões de perguntas e momentos dedicados a networking.

Em 2025, o Brazil at Silicon Valley reuniu cerca de 880 participantes, incluindo 450 CEOs, fundadores, sócios e conselheiros, além de 250 executivos C-level e vice-presidentes, e alcançou mais de 96 milhões de pessoas com o tema Embracing resilience.

Segundo Luciano Snel, Board Chairman da conferência, o objetivo agora é aprofundar o debate sobre estratégia e tomada de decisão em um contexto em que a escala tecnológica tende a avançar cada vez mais rápido do que a capacidade humana tradicional.

O que esperar?

O tema Beyond Human Scale, “além da escala humana”, orienta toda a programação. A agenda será organizada em cinco frentes principais: Inteligência Artificial; Digital Health, Sustainability & Climate; Safety & Governance; Robotics; e um eixo transversal sobre sistemas que já funcionam em escalas impossíveis de serem acompanhadas apenas por indivíduos, com foco em governança e responsabilidade.

Na trilha de Inteligência Artificial, os painéis vão tratar de infraestrutura, aplicações em larga escala e impactos da IA na produtividade e na tomada de decisão.

Em Digital Health, Sustainability & Climate, o foco estará no uso de dados, biotecnologia e modelos de negócio apoiados em tecnologia para viabilizar sistemas de saúde mais sustentáveis e enfrentar desafios climáticos complexos.

Já o eixo de Safety & Governance aborda temas como confiança, privacidade, regulação e riscos em ambientes dominados por sistemas inteligentes distribuídos, enquanto Robotics explora aplicações industriais, de serviços e mobilidade.

Quem está convidado?

Entre os nomes já confirmados estão Fernando Gadotti, cofundador e CEO da Tako, plataforma que simplifica folha de pagamento e RH no Brasil, e cofundador da DogHero; e Mat Velloso, vice-presidente de Produto do grupo de Superintelligence da Meta, com passagens por cargos de liderança em Google, Microsoft e Google DeepMind.

Também participam Michael Snyder, professor de Stanford e referência em medicina de precisão que combina grandes volumes de dados, IA e wearables para detecção precoce de doenças, e Ronjon Nag, professor adjunto da Stanford School of Medicine e pioneiro na interseção entre inteligência artificial, biologia e longevidade.

No recorte de consumo e bem-estar, o evento recebe Benjamin Nazarian, cofundador e chairman da Therabody, empresa de tecnologia de saúde, e Darren Cooke, com foco em deep tech e saúde.

A edição de 2026 conta com apoio de patrocinadores como Pinheiro Neto, Jumpstart, SoftBank, Google for Startups, Cubo Itaú e Celcoin. Além dos painéis, a conferência terá experiências imersivas e espaços desenhados para conexões intencionais entre fundadores, executivos, investidores e pesquisadores.