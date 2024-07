Aeroporto na França é evacuado e fechado após alerta de bomba no dia da abertura das Olimpíadas

O aeroporto franco-suíço de Bâle-Mulhouse, em Estrasburgo, suspendeu as atividades temporariamente depois de um "alerta de bomba", segundo as autoridades locais. A situação também foi confirmada pelos responsáveis pelo local, no perfil oficial do X.

Às 10h54, horário local, a equipe que administra o Bâle-Mulhouse disse que "por razões de segurança, o terminal foi evacuado e fechado, com suspensão das operações".

Em seguida, às 12h42 (horário local), a mesma equipe fez uma postagem atualizando a situação e informando que o alerta "chegou ao fim". Com isso, todas as operações do aeroporto estão sendo retomadas gradualmente.

End of alert - 26/07/2023 12:42 The airport has reopened, and flight operations are gradually restarting. Passengers are requested to contact their airline for information about their flight. We wish you a safe and happy journey. — EuroAirport (@euroairportcom) July 26, 2024



Ataque ao sistema ferroviário

Algumas horas antes desta mesma sexta-feira, linhas de trem da França foram alvo de sabotagens que incluiram incêndios criminosos. A ação foi descrita pelas autoridades francesas como "coordenada" para interromper as viagens antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris.

A empresa ferroviária SNCF descreveu o ocorrido como "ataque maciço" para "paralisar" sua rede de alta velocidade. Com isso, 800 mil passageiros foram afetados poucas horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

A SNCF "foi vítima esta noite de vários atos mal-intencionados e simultâneos que afetaram as linhas de alta velocidade do Atlântico, Norte e Leste", afirmou o grupo em comunicado, no qual especificou que "incêndios criminosos foram provocados para danificar instalações".