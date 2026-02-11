Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem foi eliminado do BBB 26? Veja discurso de Tadeu

Participante que deixou a casa levou 61,63% dos votos

BBB 26: Paredão de Veteranos foi formado na noite de domingo. (Gshow /Divulgação)

BBB 26: Paredão de Veteranos foi formado na noite de domingo. (Gshow /Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05h27.

Sarah Andrade foi eliminada do Big Brother Brasil 26 nesta terça-feira, 10, durante o quarto Paredão da temporada.

Ela recebeu 69,13% dos votos, enquanto Babu e Sol, que também disputavam o Paredão, receberam 28,49% e 2,38% respectivamente.

Confira o discurso completo da eliminação

yt thumbnail

Paredão

O quarto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 8. O Líder Jonas indicou Babu Santana, enquanto a casa votou em Sol Vega. Sarah Andrade foi puxada por Babu, que teve direito a um contragolpe. Samira também tinha sido emparedada, indicada por Juliano Floss e Sol Vega pela dinâmica "Duelo de Risco", mas foi salva pela prova Bate e Volta

Quem já foi eliminado?

Além de Sarah, outros três brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus e Sarah Andrade. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas durante a corrida para atender o Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: quem já saiu do programa?

BBB 26: Sarah Andrade é eliminada com 69,13% dos votos

BBB 26: Quem foi o eliminado de hoje?

Do pódio ao tapete vermelho: a única pessoa a ganhar Oscar e ouro olímpico

Mais na Exame

Mercados

Heineken planeja demitir 6 mil pessoas após queda na demanda por cerveja

Negócios

Brazil at Silicon Valley 2026 discute sistemas 'além da capacidade humana'

Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: programação de quarta-feira, 11, horários e onde assistir

Carreira

Como fazer o ChatGPT pensar antes de responder? Basta um comando simples