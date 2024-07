Em Paris, dia da abertura tem ataques, metrô fechado e chuva fina

PARIS - O metrô parou de súbito na estação Jussieu, na linha 7 do vasto sistema de transporte parisiense. A luz apagou, as portas se abriram e um grupo de pessoas com coletes roxos falou alto em francês: vocês precisam descer.

No smartphone, havia acabado de piscar um push avisando sobre ataques ao sistema de trens francês. Uma ação coordenada na madrugada forçou o operador a cancelar as viagens que conectam a capital francesa ao resto da Europa. Estima-se que 800 mil pessoas tenham sido afetadas. O coração foi a mil dentro do escuro vagão do metrô.

Mas os coletes roxos eram de funcionários avisando que todas as viagens por debaixo do Rio Sena estavam suspensas nesta sexta-feira. Era o caso daquela composição, que seguiria vazia até a próxima estação, de Sully Morland, para voltar a receber passageiros na região da Catedral de Notre Dame.

Turistas e moradores se uniram na confusão sobre o que fazer. “São os Jogos Olímpicos”, explicou o funcionário, para depois explicar que seria necessário fazer uma série de baldeações para cruzar o rio muitos quilômetros à frente.

Paris amanheceu nesta sexta-feira sob chuva fina e um misto de tensão e expectativa pela histórica cerimônia de abertura pelo Rio Sena. Mais de 300 mil pessoas são esperadas para acompanhar o desfile de 10 mil atletas descendo por 6 quilômetros o rio em 85 barcos.

O esquema de segurança envolve 45 mil policiais e 10 mil militares. Ruas e avenidas estão fechadas e para entrar em algumas regiões da cidade é preciso parar o carro para que o porta-malas seja revistado. O rigor tende a crescer ainda mais após os ataques ao sistema de transporte.

O dia começou cinzento e com os principais jornais dando destaque à previsão do tempo. Por volta das 9h do horário local uma chuva fina começou a cair. As chances de chover na cerimônia que vai reunir uma centena de chefes de estado fica na casa dos 50%.

Na quinta-feira, antes da tensão extra trazida pelos ataques e pela proximidade da cerimônia de abertura, a locomoção para as competições foi tranquila. Os donos de entradas para os Jogos têm direito a um bilhete de transporte e o metrô estava bem sinalizado e os voluntários, atenciosos. Havia pouco movimento nas lojas e praças de alimentação, mas as arenas que receberam a primeira rodada do handebol estavam cheias. Com uma grande atuação, a seleção brasileira feminina ganhou da Espanha por 28 a 19.

Para a cerimônia de abertura, a recomendação é para que o público chegue com 2 horas de antecedência. De preferência com uma capa de chuva.